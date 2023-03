Sebastián Yatra, en 'El Hormiguero': "Fui a un retiro de silencio diez días con unos monjes de la India, pero solo aguanté cuatro"

El cantante Sebastián Yatra presentó este martes en El Hormiguero su último single, Una noche sin pensar. El colombiano también comentó las fechas de sus próximos conciertos veraniegos en España y Portugal.

"Cuando hago una canción nueva, lo primero que busco es la melodía y luego, a su alrededor, construyo el tema. En el último, lo que más me costó fue la última estrofa", explicó el invitado.

La gira de @SebastianYatra:

16 de junio: Madrid

1 de julio: Valencia

2 de julio: Chiclana de la Frontera – Cádiz

5 de julio: Marbella

7 de julio: Las Palmas de Gran Canaria

9 de julio: Portugal

14 de julio: Pontevedra

16 de julio: Girona

#YatraEH pic.twitter.com/vrTzatT6g0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 14, 2023

Yatra también contó la curiosa forma con la que contactó con la protagonista del videoclip, la actriz Milena Smith: "Le mandé un mensaje directo por redes y quedamos para tomar un café", afirmó el cantante.

Pablo Motos le dijo al colombiano que habían hablado con su padre para que les contara curiosidades el artista: "¿Es verdad que fuiste a un retiro de silencio de diez días con unos monjes?".

"Me fui a la India para hacerlo, pero solo aguanté cuatro días porque entre el frío, las once horas de meditación diarias, que no podías mirar a los ojos, ni leer, ni escribir, así que decidí irme de Jaiupur", recordó Yatra.

Y añadió: "Encima había una ola de frío en esa zona. Rompí la norma del silencio y en inglés les dije que me iba de allí, pero casi no me dejan hacerlo".

"Pero lo peor de todo fue que se empezó a ir la cabeza y lo primero que hice fue llorar y encender el móvil, porque tuve pesadillas con que no me acordaba de la clave", concluyó.