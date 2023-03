La escritora española Eva Baltasar, con su novela Boulder, y la mexicana Guadalupe Nettel, con Still Born, figuran entre los 13 aspirantes que optarán al premio literario International Booker Prize 2023, según anunció este martes la organización del prestigioso certamen.

El galardón, que se fallará el próximo 23 de mayo, premia anualmente la obra de ficción más significativa publicada en inglés, escrita originariamente en cualquier otro idioma y editada en el Reino Unido o Irlanda, y reconoce de igual manera tanto al autor como al traductor.

La selección de 13 libros -de entre 134 obras- publicados entre el 1 de mayo de 2022 (y hasta el próximo 30 de abril) que optarán este año al reconocimiento incluye la novela Boulder de la escritora y poeta barcelonesa Eva Baltasar, traducida del catalán al inglés por la brasileña Julia Sanches y publicada por la editorial británica And Other Stories.

Los organizadores describen esa obra de Baltasar como un libro "sensual, sexi e intenso" y destacan que la autora "condensa las sensaciones y experiencias de una docena de novelas ordinarias en poco más de 100 páginas de prosa hilarante".

Agregan que se trata de "una historia incisiva de amor 'queer' y maternidad que abre los dilemas de intercambiar independencia por intimidad".

También está en esta primera lista de nominados la escritora mexicana Guadalupe Nettel, con Still born, traducida del español al inglés por la británica Rosalind Harvey.

"Dos mejores amigas comparten una aversión a los 'grilletes humanos' de la maternidad solo para descubrir que la vida tiene otros planes", señalan los integrantes del panel de jueces.

Añaden que "con un argumento envolvente y enrevesado, la novela (de Nettel) plantea algunas de las cuestiones más peliagudas sobre la libertad, la discapacidad y la dependencia, todo en un lenguaje tan directo que quema".

El resto de aspirantes son el coreano Cheon Myeong-Kwan (con la obra Whale), los franceses Maryse Condé (The Gospel According To the New World), GauZ (Standing Heavy) y Laurent Mauvignier (The Birthday Party), el búlgaro Georgi Gospodinov (Time Shelter) y el noruego Vigdis Hjorth (Is Mother Dead).

También el ucraniano Andrey Kurkov (Jimi Hendrix Live in Lviv), el alemán Clemens Meyer (While We Were Dreaming), el indio Perumal Murugan (Pyre), la sueca Amanda Svensson (A System So Magnificent It Is Blinding) y el chino Zou Jingzhi (Ninth Building).

Según indicó la presidenta del panel de jueces del International Booker Prize, Leila Slimani, en un comunicado difundido este martes, "a través de la literatura experimentamos el hecho de que al final somos solo seres humanos".

"Lloramos igual, nos conmueven las mismas cosas. Todos tenemos miedo, todos nos enamoramos y tenemos las mismas emociones. Y este es el sentido de la traducción", dijo Slimani al subrayar que la lista de aspirantes "es una celebración del poder del lenguaje".

El próximo 18 de abril, Slimani anunciará en el teatro Tech de Londres los nombres de los últimos seis finalistas, que obtendrán un premio valorado en 5.000 libras (5.670 euros), 2.500 libras (2.835 euros) para el autor y 2.500 (2.835 euros) para el traductor.

El nombre del ganador de la edición del International Booker de este año se conocerá el 23 de mayo en una ceremonia en Londres y ese reconocimiento estará dotado con 50.000 libras (56.708 euros), de los que 25.000 libras (28.356 euros) serán para el autor y otras 25.000 libras para el traductor.