Borrell: "China es el banquero de Estados Unidos y no tienen interés en destruirse"

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este martes que China es el “banquero” de Estados Unidos y que ambos países no buscan “destruirse” pese a vivir lo que considera una nueva “guerra fría” y a que este siglo estará marcado por el enfrentamiento entre potencias. “Es una guerra fría entre dos partes que no tienen interés en la destrucción del otro porque están demasiado relacionados”, afirmó Borrell durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo dedicado a las relaciones transatlánticas.

El jefe de la diplomacia comunitaria recordó que en el periodo de la Guerra Fría “no había comercio, ni relaciones financieras” entre EEUU y la Unión Soviética y, sobre todo, ésta no era “el banquero de Estados Unidos”. Por el contrario, afirmó que “hoy China es el banquero de EE.UU.” y "es la compra por parte de China de bonos del tesoro y el crédito a los consumidores lo que ha hecho posible que Estados Unidos continúe en su dinámica financiera”.

Además, recordó que los intercambios comerciales entre China y EEUU son “del orden de miles de millones por día”. Así, aseguró que Washington no persigue “desacoplarse” de China sino “reducir los riesgos”, en medio de “una confrontación que va a marcar el siglo”. “Este siglo será el siglo de la confrontación entre grandes potencias”, comentó, pese a la voluntad de “hacer todo lo posible para evitar una guerra fría”.

“Tenemos todo el interés en evitar, primero, lanzar a Rusia a los brazos de China y provocar una alianza entre regímenes autoritarios, y, después, defender nuestros intereses”, señaló. Borrell subrayó que la Unión Europea no es “equidistante” entre China y EEUU, país éste con el que comparte “el mismo sistema político y económico”, pero dejó claro que “tenemos nuestros propios intereses y tenemos que velar por que las medidas de EE. UU., que tienen efectos colaterales sobre terceros países, no tengan efectos de balanceo contra nuestros intereses”.

Se refirió en concreto a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense, el “sistema que ha buscado Estados Unidos para luchar contra el cambio climático” consistente en “subvenciones masivas para los productores de energías renovables” que contrasta con la estrategia usada hasta ahora por la UE, dijo. Europa, recordó, ha recurrido por el momento a instrumentos como el sistema de derechos de emisión de carbono o impuestos como el de ajuste de emisiones en frontera.

EEUU ha utilizado más la zanahoria y nosotros más el palo: medidas que castigan a quien no cumple

“EEUU ha utilizado más la zanahoria y nosotros más el palo: medidas que castigan a quien no cumple, y EEUU busca impulsar la inversión pero no toma medidas de tipo punitivo”, explicó. En todo caso, recalcó que todas las soluciones “deben respetar siempre las reglas del comercio internacional, y nosotros siempre lo hemos defendido. Y lo que ha planteado Estados Unidos en muchas cosas, no lo hace”, lamentó.

Borrell, por otra parte, celebró que la UE y EEUU hayan acordado, a raíz de la visita la semana pasada de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la Casa Blanca, trabajar en un acuerdo sobre materias primas críticas “para asegurarnos que tengan acceso al mercado europeo” e impulsar un diálogo sobre los incentivos a las energías limpias “para reforzar cada uno las capacidades del otro”. Pese a esos esfuerzos, Borrell consideró que, con la IRA, Washington “ha lanzado una de las políticas más proteccionistas desde los años 30, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta”, al tiempo que consideró que el presidente estadounidense, Joe Biden, “está actuando como un buen socialdemócrata”.

“De poco sirve llorar por la leche derramada ahora”, indicó Borrell, quien pidió invertir “esfuerzos y capacidades para utilizar las nuevas oportunidades que nos brinda este impulso inflacionista”.