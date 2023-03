Cristina Pedroche reflexiona sobre su cambio físico durante el embarazo: "Me ha crecido la tripa en dos días de forma exagerada"

Desde que anunció su embarazo, Cristina Pedroche no duda en hablar sin tapujos de cómo está viviendo estos meses, y una muestra de ello son las historias que publicó este martes en Instagram.

La colaboradora de Zapeando compartió un mensaje donde, en tono de humor, reflexionaba sobre cuánto ha crecido su barriga en las últimas semanas.

"Últimamente me siento así. Me ha crecido la tripa en dos días de forma exagerada y si me siento se me juntan las tetas con la tripa", ha expresado, añadiendo en sus stories la imagen de un gorila.

Pedroche también subió un vídeo donde aparecía tumbada a la espera de recibir un tratamiento relajante. "Estoy un poquito incómoda. Es que ha crecido mucho...", comentó.

Lo cierto es que el tiempo pasa y la presentadora no puede estar más ilusionada. "No sé cómo te puedo querer ya tanto sin haberte tenido entre mis brazos. Es un amor que no puedo explicar. Siempre intento razonarlo todo y buscar palabras a mis sentimientos, pero contigo es algo que se me escapa de las manos, imposible de definir", expresó hace unos días en Instagram, donde compartió una carta dedicada a su bebé.