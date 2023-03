Patricia Donoso aterriza en España tras abandonar 'Supervivientes 2023'

Patricia Donoso ha aterrizado este martes en Madrid tras abandonar Supervivientes 2023. Escoltada por dos personas del equipo del reality, ha sido preguntada por su breve y polémica experiencia en Honduras.

A su salida del aeropuerto, la abogada ha preferido guardar silencio y no responder a las preguntas de la prensa tras pasar una semana de nervios e incertidumbre en el concurso, del que anunció su marcha el pasado jueves 10 de marzo.

"Yo he dicho que hoy tenemos que parar esta incertidumbre. Este no es mi entorno, no me siento bien", insistió tras conectar en directo con el plató de Mediaset, desde donde Jorge Javier Vázquez trató de convencerla, por activa y por pasiva, de que debía quedarse.

También su marido apoyó que aguantara en el concurso, pero Donoso tenía muy claro que no podía seguir participando. "Sé cuáles son las consecuencias. Si es el precio que tengo que pagar, acepto", expresó.

Sus compañeros lamentaron su decisión, aunque admitieron que cuando "entraba en bucle" con las dudas sobre continuidad, alteraba el estado de ánimo del resto de concursantes.

"Hay veces que me hace pasar el día ameno, pero cuando está con el bucle de que se quiere ir, hace esto más complicado", declaró Adara Molinero.

Gema Aldón, por su parte, confesó que le gustaría que no abandonase: "Todos queremos que se quede, pero si está así, que haga lo que quiera".