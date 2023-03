Varapalo para Marie Chantal de Grecia: su hijo Constantino Alexios confirma su relación con la modelo Poppy Delevigne

El príncipe de Grecia, Constantino Alexios, conocido como Tino, ha confirmado a través de las redes sociales su relación con la modelo británica Poppy Delevingne. Esto ha supuesto toda una mala noticia para la madre del joven, Marie Chantal de Grecia, quien siempre se ha mostrado en desacuerdo.

El primer hijo varón de la familia real griega ha compartido una imagen de su pareja en bikini mientras tomaba agua de coco. Una foto sin texto ni ubicación que ha hecho estallar todas las alarmas de la nobleza del país helénico.

Y es que todo apuntaría a que la pareja estaría de escapada para poder disfrutar de unos días a solas y alejados de las responsabilidades. Esta imagen ha pillado a todos sus seguidores por sorpresa, ya que el joven no es muy asiduo a publicar en su perfil.

Poppy Delevigne en la cuenta de Instagram de Tino. alexiosgreece / INSTAGRAM

Sin embargo, cabe destacar que esta no es la primera vez que se demuestra que ambos están juntos. Anteriormente, fueron vistos paseando con tranquilidad por las calles de Londres sin ocultarse de la prensa.

Aunque no por ello todo avanza con tranquilidad. María Chantal, la madre del príncipe, no apoya en absoluto las decisiones románticas de su hijo. Si bien en anteriores ocasiones la noble siempre había intentado ser comprensiva con sus cinco hijos, en esta ocasión ha demostrado su no rotundo.

Según confirman varios medios, el motivo principal podría ser la diferencia de edad entre ambos. Tino tiene 24 años, mientras que Poppy ya ha cumplido los 36. Según ha asegurado, los doce años que les separan hacen que se encuentren en etapas completamente diferentes. Para Marie, lo más importante ahora mismo para su hijo debería de ser continuar enfocado en sus estudios.

Otro motivo por el que está de acuerdo con la relación es el hecho de que la modelo esté separada de James Cook, con el que se casó en 2014. Aunque, todos estos motivos no parecen afectar a los enamorados, como así lo demuestra la fotografía.

De hecho, Poppy Delevinge ya estuvo en la fiesta del 50 cumpleaños de Pablo de Grecia en Londres. La modelo forma parte de la aristocracia británica, lo que facilitó que ambos se conocieran.