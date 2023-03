El TSJCV anula la paga Covid del Consell a los sanitarios que estuvieron en primera línea

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado nulo el acuerdo del Consell que fijó en noviembre de 2020 la paga Covid a unos 40.000 profesionales sanitarios y de las residencias que estuvieron en primera línea contra la pandemia en los primeros meses de la misma y que justificó como un reconocimiento a su esfuerzo. La sala segunda de lo Contencioso-administrativo admite así dos recursos planteados por CCOO y CSIF al entender que no hubo una negociación colectiva efectiva con las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial sobre los criterios para identificar al personal y la distribución de la compensación económica según la exposición al riesgo. Sanidad ha replicado este martes que ningún sanitario tendrá que devolver la paga "en ningún caso" y analiza las sentencias de cara a un posible recurso ante el Tribunal Supremo.

En concreto, el TSJ valenciano declara nulo el acuerdo del Consell que establece los parámetros y criterios para aplicar la compensación económica al personal de la Conselleria de Sanidad por servicios extraordinarios relacionados con los momentos iniciales de la pandemia, los más críticos y de mayor exposición del personal esencial.

Todo se remonta al 18 de noviembre de 2020, cuando apareció publicado en el Diari Oficial de la Generalitat el decreto-ley que contemplaba esta paga extraordinaria. Dos días antes, Sanidad convocó una mesa sectorial extraordinaria en cuyo orden del día, según los sindicatos, no apareció "negociación" del acuerdo, "debate", ni nada semejante. La documentación se remitió a los sindicatos cuatro horas antes de la celebración del órgano de negociación. Y la única documentación que se envió fue el borrador del acuerdo; sin acompañar la memoria económica preceptiva para el mismo. En la mesa sectorial todos los sindicatos coincidieron en denunciar la premura de la convocatoria, así como la falta de información. El acuerdo que se publicó coincidía punto por punto con el borrador que se presentó a los sindicatos.

El presidente de la Generalitat ya había prometido esta compensación económica cinco meses antes, "por lo que no estaba justificada la premura en convocar la mesa sectorial para negociar los criterios del acuerdo el mismo día de la publicación del decreto-ley y en una única reunión", señalaban los sindicatos. En resumen, coincidían en que no constituía una "verdadera" negociación convocar una mesa sectorial para exhibir el texto de un acuerdo, permitiendo a los sindicatos expresar su opinión sobre el mismo, "pero sin posibilidad de efectuar ningún cambio en su redacción, pues la información por sí sola no constituye una negociación".

El TSJCV, tras estudiar los argumentos, los admite. Así, señala que la documentación remitida a los sindicatos se efectuó a las 13.30 horas, tres horas y media antes de la reunión de la mesa sectorial, "plazo que resulta a todas luces insuficiente para que las actoras pudiera preparar cabalmente sus propuestas antes de la reunión".

La Conselleria de Sanidad ha lanzado un mensaje de tranquilidad y asegura que ningún sanitario tendrá que devolver la paga Covid establecida por el Consell. Fuentes del departamento que dirige Miguel Mínguez recalcan que nadie tendrá que retornar "en ningún caso ningún dinero" y que los servicios jurídicos están analizando la sentencia para ver un posible recurso al Tribunal Supremo.

La Conselleria de Sanidad calculó en su día que más de 40.000 profesionales sanitarios recibirían esa compensación económica por el esfuerzo realizado durante la primera ola de la pandemia. El decreto hacía referencia al personal público sanitario, no sanitario y sociosanitario que, de manera directa, efectiva y presencial realizó labores de gestión y cuidado de las personas afectadas por la pandemia durante los meses del primer estado de alarma.