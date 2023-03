Almeida exige a Sánchez mil policías más en Madrid para combatir las bandas juveniles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que permita a la capital contar con 1.000 policías municipales más con el objetivo de hacer frente a las bandas juveniles, ya que "que no haya mil policías más es una decisión que le corresponde a él y tendrá que explicar por qué no lo permite".

Así lo ha manifestado el regidor desde el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento (CIFSE), donde al ser requerido por los últimos enfrentamientos entre bandas que han dejado un joven fallecido, Almeida ha señalado que "la clave de la prevención es tener un mayor número de policías" y "que puedan ejercer sus funciones".

"Pedro Sánchez tiene que explicar por qué impide que la Policía Municipal no puede ampliar su plantilla, por qué un Ayuntamiento con recursos, que no pide un euro, porque no le pedimos que nos los financie, no deja al Ayuntamiento poder financiar esos mil policías y ponerlos en la calle", ha cargado el primer edil.

De este modo se ha referido a la tasa de reposición, que en numerosas ocasiones han pedido que se elimine para Madrid, ya que indica el porcentaje de puestos de trabajo que se reponen o mantienen con otros trabajadores del total que se han quedado vacantes en un periodo determinado.

Almeida ha aseverado que "si es por el Ayuntamiento de Madrid, mañana mismo inicia el proceso para incorporar a mil policías lo antes posible". "Estamos dispuestos a ampliar la plantilla en aquellos campos que sean necesarios", ha continuado, pero "es una decisión que le corresponde a Pedro Sánchez, que hace mutis por el foro". En este punto ha pedido al jefe del Ejecutivo que "dé la cara y explique por qué no puede haber mil policías más" en la capital.

En este mismo sentido, el regidor considera que lo que precisa la capital es "seguir incrementando la plantilla, con procesos selectivos, y que sigan teniendo los mejores medios" así como "reforzar en el ejercicio de sus funciones y el respeto es fundamental".