Becas para estudiantes con necesidades especiales, más de una década en el congelador

El de 2023-2024 será el curso en el que el estado invertirá más dinero en becas de la historia, 2.500 millones de euros frente a los 1.600 que se destinan en el presente curso escolar. Se calcula que estas becas llegarán a más de un millón de alumnos, 240.000 de ellos con necesidades específicas de apoyo educativo.

Entre las novedades, aumentan mucho las cuantías de algunos conceptos, como la ayuda a la residencia para las Becas y ayudas al estudio de carácter general -que pasa de 1.700 a 2.500 euros- o la ayuda extra de 400 euros que se concederá a todos los alumnos con necesidades especiales que soliciten la beca.

Este subsidio de 400 euros, que se concederá a todos los alumnos que las soliciten y cumplan los requisitos sin tener en cuenta el umbral de renta, sirve para compensar de alguna manera que las becas destinadas a los alumnos con necesidades especiales no suban este próximo curso. De hecho, la cuantía y los conceptos que se dedican a estas becas, apenas han variado en la última década.

La evolución de conceptos y cuantías

Las becas específicas para alumnos con necesidades especiales se regulan en el artículo 10 del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Desde entonces, los conceptos por los que se puede acceder a estas becas son los mismos: enseñanza, residencia, transporte fin de semana, transporte urbano, material escolar, reeducación pedagógica y lenguaje, comedor escolar y transporte escolar.

Y tampoco han variado las cantidades que reciben los conceptos. De hecho, desde el curso 2010-2011, y hasta la llegada del subsidio extra en las becas de cara al próximo curso, las cantidades están literalmente congeladas, como podemos ver en el gráfico de arriba.

Las becas, en cuanto a cantidades destinadas a cada concepto, estarían, por tanto, congeladas desde 2010. La introducción del subsidio de 400 euros supone un incremento en términos absolutos, pero a día de hoy no se sabe si es un concepto que se mantendrá en el tiempo, pues en el decreto no lo especifica, solo se dice textualmente que esta ayuda se ha creado porque "las familias con hijos o hijas que tienen estas necesidades asumen unos costes adicionales muy significativos para atender los requerimientos vitales de sus hijos e hijas, lo que, unido a las circunstancias económicas actuales, hace preciso un soporte extraordinario".

A diferencia de lo que ocurre con las becas destinadas a alumnos con necesidades específicas de apoyo, las becas del resto de alumnos sí han variado mucho a lo largo de los últimos años, tanto en conceptos como en cantidades, por lo que es difícil compararlas. Así, por ejemplo, en el año 2013, algunos conceptos de las generales, como la ayuda a residencia o la movilidad, sufrieron grandes recortes y estuvieron prácticamente congeladas hasta 2018 que empezaron a subir paulatinamente hasta la última convocatoria, que han subido considerablemente. Estas variaciones, ni el recorte de 2013 ni la subida a partir de 2018, se han notado en las becas de alumnos con necesidades especiales.

En cuanto a la cantidad de dinero destinado cada año a estas becas, no podemos asegurar si ha cambiado, pues el Ministerio de Educación no ha facilitado los datos disgregados. Es decir, no hay constancia de qué porcentaje del total de dinero que se destina a becas corresponde a becas para alumnos nos necesidades especiales.

Qué ha pasado con los umbrales

Los umbrales de patrimonio y renta familiar determinan los límites que marcan la pérdida del derecho a la obtención de una beca o ayuda. Es decir, que si una familia sobrepasa los umbrales de renta o patrimonio establecidos, perdería el derecho a percibir la beca. Estos umbrales se marcan cada año en el decreto que regula las becas y pueden o no variar de un año para otro.

Para este año, los umbrales de renta para poder acceder a la beca de necesidades especiales son los siguientes:

Familias de un miembro: 11.937 euros anuales Familias de dos miembros: 19.444 euros anuales Familias de tres miembros: 25.534 euros anuales Familias de cuatro miembros: 30.287 euros anuales Familias de cinco miembros: 34.370 euros anuales Familias de seis miembros: 38.313 euros anuales Familias de siete miembros: 42.041 euros anuales Familias de ocho miembros: 45.744 anuales A partir del octavo miembro se añadirán 3.672 euros por cada nuevo miembro computable de la familia.

Estos umbrales se calculan con los ingresos totales de todos los miembros de la familia y se tiene en cuenta la base imponible, de ahorro, etc. del año anterior. Además, se aplican una serie de deducciones, como en el caso de que algún miembro de la familia tenga una discapacidad reconocida igual o mayor del 33%.

Si observamos la evolución de los umbrales de renta de las becas para necesidades especiales tampoco hay variación en los últimos años. De hecho, es exactamente igual desde la convocatoria de becas del curso 2009-2010.

Hasta las becas del curso 2012-2013 este umbral correspondía al umbral 3 del resto de becas, es decir, que estaba por encima de los umbrales 1 y 2 y tenían acceso a estas becas alumnos con rentas más altas. Sin embargo, a partir de este año, las becas de necesidades especiales cuentan con un umbral propio, distinto al del resto de becas, pero que no ha variado en todos estos años. Este umbral siempre está por encima del umbral 1 de las becas generales, pero no se actualiza.