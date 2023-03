Tamames quita hierro a los desencuentros con Vox: "Nunca llueve a gusto de todos"

El economista y candidato de Vox para la moción de censura que comenzará el próximo día 21, Ramón Tamames, no da importancia al malestar que sus últimas declaraciones han generado entre las filas del partido. El foco mediático se centra, como no ocurría desde hace décadas, en el que fuera diputado del Partido Comunista, desvelando unas posturas que cada vez parecen distar más de las que defiende el partido de Santiago Abascal. Las diferencias entre los proponentes de la moción y el candidato escogido se agudizan con el paso de los días, pero al profesor de economía no parece importarle. El problema se reduce, según ha señalado este martes, a que "nunca llueve a gusto de todos".

A Tamames nadie de Vox le ha dicho "nada especialmente preocupante", según ha declarado a las puertas de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de la que forma parte, y a la que ha acudido esta tarde para participar en una conferencia. Al margen de alguna entrevista y algún acto académico, asegura haber dedicado el último mes a preparar el discurso que pronunciará el próximo martes en el Congreso.

Un acontecimiento que permanece lleno de incógnitas. El contenido del discurso no es la única, pues todavía no se sabe desde dónde o cómo será pronunciado. El próximo jueves, según ha señalado el economista, se cerrarán estos flecos en la Cámara Baja, donde también ofrecerá una rueda de prensa junto al líder de Vox, Santiago Abascal. Lo único que ha solicitado el candidato de 89 años es que, a ser posible, le permitan hablar sentado.

El profesor continúa perfilando los detalles del texto que enunciará, "añadiendo algunas cosas un día y retirando algunas otro día", con el único objetivo de plasmar "una visión actual crítica, buena y documentada de la situación actual de España". Este es el encargo que ha recibido y parece ser su único propósito, la única razón por la que Tamames se ha embarcado en esta moción que no tiene posibilidades de llegar a buen puerto.

Y Vox, que lo escogió por ser un candidato "independiente" y reputado, parece cada vez más molesto por las palabras que Tamames va dejando en el camino. Se hace difícil para ellos escucharle hablando de "la nación catalana". Es complicado encajar sus críticas cuando les acusa de utilizar demasiado la bandera española. Y es aún más duro mantener el tipo cuando el candidato revela que trató de invitar a Pedro Sánchez a cenar, una propuesta que el presidente rechazó. Escasos minutos antes de la conferencia de este martes, el profesor ha asegurado, de todas maneras, que a Sánchez le tiene "cierta estima".

De cara a la galería, Vox insiste en quitarle hierro a esas diferencias, que demuestran, a su juicio, que el objetivo del partido era presentar a una persona independiente y reunir a todos los círculos de la sociedad que confluyen en la necesidad de echar a Sánchez de la Moncloa.

"Esto es lo que nos une. Si hubiéramos querido a alguien que pensase como nosotros, se hubiera presentado un diputado o un candidato de Vox. Si el único reproche es que Tamames no comparte algunos puntos de vista con las posiciones políticas de Vox quiere decir que hemos acertado de lleno con el candidato", subrayó esta semana el portavoz del Comité de Acción Política, Jorge Buxadé.

El próximo martes, Santiago Abascal abrirá el Pleno, a partir de las nueve de la mañana, presentando a Tamames en una intervención que no tendrá límite de tiempo, tal y como establece el artículo 177 del reglamento del Congreso. A continuación, será el exdirigente del PCE quien intervenga, extendiéndose cuanto quiera en su análisis de la situación por la que pasa España y su programa. Los demás grupos parlamentarios tendrán la posibilidad de replicar por turnos de 30 minutos, primero, y de 10 minutos después.

A todas estas réplicas podrá responder el candidato. El presidente Pedro Sánchez confrontará con Tamames y aprovechará, según han revelado desde el Gobierno, para exponer el trabajo realizado durante la legislatura. También podrán intervenir algunos ministros del Ejecutivo, y de hecho no queda descartado que lo haga la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Casi con total seguridad, el miércoles 22 tendrá lugar la votación. Tomando como referencia las manifestaciones de los distintos grupos parlamentarios, es prudente afirmar que los 52 diputados de Vox serán los únicos que apoyen la moción, lo que condena la iniciativa al fracaso. Un resultado que se da por sentado y que parece ser la última de las preocupaciones de Ramón Tamames.