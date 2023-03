El enfado de Joaquín Prat con el equipo de 'Ya es mediodía': "¿No tenemos el avance? ¿Has visto cómo funciona este programa?"

La profesionalidad y la perfección de Joaquín Prat es un hecho. No es la primera vez (ni será la última) que el presentador no puede ocultar su enfado cuando las cosas no salen como él espera durante Ya es mediodía, el programa que presenta en Telecinco.

Este martes, el presentador ha vuelto a mostrar su desencanto con el equipo del matinal. Así, el programa ha recibido la visita del actor Edgar Vittorino, protagonista de la ficción Desaparecidos, que el próximo miércoles 15 de marzo estrena su segunda temporada en la cadena principal del grupo Mediaset.

"No sé yo si el inspector Ramallo está muy a gusto en ese grupo, antes vamos a ver un avance de esta segunda temporada", ha comenzado Joaquín Prat para, después, agregar: "¡Ah! ¿No tenemos un avance? La madre que os parió. Hola, Edgar, buenas tardes, ¿has visto cómo funciona este programa, no?".

Pese al contratiempo, el periodista ha continuado su entrevista con el intérprete, que ha destacado que él mismo podía hacer el avance para, después, detallar en qué consiste esta segunda temporada de la serie en la que participa como un nuevo miembro del grupo encargado de la investigación de los desaparecidos.

Por su parte, Alba Carrillo, entre risas, ha recalcado: "Por inspectores como tú yo estudio Criminología. ¿Me hacéis un hueco en la unidad o no?".