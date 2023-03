Kiko Matamoros y Marta López Álamo se sinceran sobre su adolescencia en 'Amar para vivir': "Era la fea de la clase"

Llega el tercer capítulo de Amar para vivir, el videopódcast protagonizado por Kiko Matamoros y Marta López Álamo. En esta última entrega, donde una vez más han expuesto sobre la mesa diferentes temas que acontecen a su relación, han contado con una invitada muy especial.

Nada más y nada menos que Rosa Álamo, la madre de la modelo. Con ella han mantenido una profunda conversación, en la que han recordado cómo fue el comienzo de la relación entre el colaborador de Sálvame con y suegra.

"Empezamos mal, pero fue algo anecdótico. Se casó y no me invitó a la boda. Llevábamos un mes y ella no se fiaba de la relación. A mí me sentó como una patada en los huevos", asegura Kiko.

"Si no hubieses sido famoso, te hubiese invitado. Porque pensé: 'me va a eclipsar'", bromea ella. "Llevabais poco tiempo. Yo me acuerdo cuando Marta me dijo que le gustabas y eras maravilloso y a mi me dio por reir", asegura ella, confesándole también que nunca pensó en la diferencia de edad entre ambos, algo que ha sido muy criticado desde que confirmaron su relación.

La adolescencia de Kiko Matamoros y Marta López Álamo

Hablando de edades, Marta, en presencia y con ayuda de su madre, ha compartido para los espectadores algún detalle sobre su adolescencia. "No ha sido una niña rebelde ni caprichosa", apunta Rosa sobre su hija. "De hecho, ha sido una niña superinteligente, estaba en el grupo de altas capacidades. Todos los profesores hablaban muy bien de ti", prosigue.

A estas declaraciones, Marta comenta que la querían "pasar de curso" pero que sus padres no la dejaron. "No lo vimos conveniente porque tampoco te aburrías en las clases", justifica su madre.

Aunque en los estudios fuera una chica que sacaba todo 10, la relación con sus compañeros de clase era complicada. Si bien Kiko Matamoros apunta que durante su paso por el instituto tenía muchas pretendientas, Marta López Álamo asegura que ella era como "la fea de la clase".

"Se metían conmigo porque no tenía pecho. Tenía mucho complejo y nadie quería jugar conmigo a la botella", se sincera. Este complicado episodio en su vida hizo que la de Granada desarrollase un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA), que ha recordado con lágrimas en los ojos.

"La paciencia de mis padres y de mi hermana fue lo que hizo que yo saliera de ahí", asegura Marta después de que su madre lea una emotiva carta que en la que la modelo le daba las gracias por estar siempre a su lado.