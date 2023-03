Acudir al teatro a disfrutar de la interpretación en directo de los actores es uno de los placeres culturales más demandados por la población de nuestro país. Sin embargo, encontrarse con un público que falta el respeto a los profesionales que se encuentran sobre las tablas no sienta nada bien.

Estos signos de mala educación son, precisamente, los que señaló Lara Vidal que decidió contar su mala experiencia a través de su perfil de TikTok. En su vídeo, que ya acumula más de 50.000 visualizaciones, la mujer recalca que fue a disfrutar de la obra Adictos y, entre el público, la gente no se molestaba por toser disimuladamente, los móviles sonaron en repetidas ocasiones y el ruido de los plásticos de los caramelos era incesante. Así, la mujer destaca que tuvo que abandonar su butaca porque "no aguantaba la vergüenza".

Este martes, Espejo Público ha contactado en directo con Lola Baldrich, actriz que, junto a Lola Herrera y Ana Labordeta, se subió al escenario para interpretar su papel en el citado espectáculo teatral.

@laravidal2 Por primera vez en mi vida, y con las ganas que tenía de ver esta obra, me salgo del teatro por vergüenza ajena, de mis vecinos y vecinas talaveranos que no saben estar en un patio de butacas ♬ sonido original - Lara Vidal

Durante su conversación con el matinal de Antena 3, Baldrich ha comentado las próximas funciones que tienen previstas con las que pasarán por diversos puntos de la geografía española. Además, Susanna Griso le ha comentado el caso de esta espectadora, a lo que la actriz ha apuntado que, desde el escenario, ninguna de las intérpretes se percató de lo que sucedía entre el público.

De la misma manera, el programa ha puesto en contacto a Lara Vidal con Lola Baldrich. "La mejor noticia que podéis darme es que las tres actrices no se enteraron de lo que estaba pasando abajo. Eso es lo mejor que podía escuchar", ha destacado Lara que, además, ha recalcado que "esto ocurre cada fin de semana": "Fue la gota que colmó el vaso".

"La tos no era un aclaramiento de garganta. Durante la pandemia no se oía una mosca porque toser era de apestados. Estamos hablando de educación, no de salud", ha sentenciado Lara.