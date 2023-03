'El programa de Ana Rosa' habla con un matrimonio con dos hijos que practica el poliamor con otra pareja: "Es muy bonito"

"Tenemos muchas cosas que aprender", ha destacado este martes Ana Rosa Quintana para dar paso a la investigación su compañero Jorge Luque que, ayudado del pantallón del matinal de Telecinco, ha explicado las diferentes identidades sexuales reconocidas por la Policía.

Tal como ha explicado el periodista, los nuevos agentes de Policía Nacional que quieran acceder al cuerpo o promocionar dentro de él deberán aprender unas 47 nuevas identidades sexuales. Así, Luque ha explicado el significado de diversos términos como 'bisexual': "Creo que este es el término que nos sabemos todos, después ya vienen las curvas", ha apuntado Patricia Pardo.

Además, el colaborador ha comentado la definición de términos como 'pansexual', que se refiere a una persona que siente atracción hacia todos los géneros sin preferencia alguna respecto a este, centrándose en la personalidad de las personas; 'omnisexual', que se trata de una persona que siente atracción hacia todos los géneros, pero con posibles preferencias hacia uno o más géneros.

'Demisexual' es la persona que, para tener sexo, necesita una relación de cariño. "Yo, si no siento nada por una persona, no puedo. Llevamos desde las ocho de la mañana dando vueltas a esto", ha señalado Patricia Pardo. "El demisexual es lo opuesto al 'aquí te pillo, aquí te mato'", ha recalcado Joaquín Prat. Por su parte, Ana Rosa Quintana ha comentado: "A mí me parece bien que cada uno haga lo que le dé la gana".

El matinal, además, ha salido a la calle para preguntar a la población por los diferentes términos y su opinión con respecto a la gran variedad de identidades sexuales. Así, por norma general, los ciudadanos han destacado que respetan el poliamor: "Siempre han existido estas cosas, parece que han descubierto algo nuevo".

Además, El programa de Ana Rosa ha explicado la definición del término 'poliamoroso', referente a una persona con la capacidad o deseo de estar en una relación con más de un individuo a la vez. "Esto está muy de moda", ha destacado Jorge Luque. Finalmente, el programa ha contactado en directo con Jesi y Pau, un matrimonio con dos hijos que mantiene una relación con otra pareja, aunque cada uno vive en su casa.

"En ningún momento esto estaba premeditado. Al principio, quedábamos solo las chicas y luego fue surgiendo algo que no teníamos pensado. Es diferente y muy bonito", ha señalado Jesi. Por su parte, Pau ha recalcado que lo ha llevado "muy bien": "Siempre he querido que ella se exprese y viva su vida como quiera. El otro chico se ha convertido en la pareja de mis dos parejas".

"La gente se extraña y lo normal es que tengan curiosidad, pero, de cara, nunca nos hemos encontrado con nadie que diga que esto está mal", ha agregado Pau, a lo que Ana Rosa ha apuntado: "Creo que el problema es que hay mucho desconocimiento, que no se habla abiertamente y no se ve. Antes, lo normal era que las parejas se conocían en la barbacoa de la comunidad de vecinos y se juntaba el marido de uno con la mujer del otro... Esto de hacerlo en parejas no es tan habitual porque la gente no lo cuenta". "Hay un montón de gente que tiene relaciones como la nuestra, pero por las críticas o el qué dirán lo llevan en secreto", ha señalado Jesi.