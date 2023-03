Cuando se celebra una gala que implica la asistencia de diferentes celebridades, estas se convierten en el punto de mira tanto de los espectadores como de los expertos en moda en cuanto a los looks que llevan para el evento.

Algunas de las asistentes, en su mayoría mujeres, han reconocido que alguna otra vez se han sometido a dietas estrictas semanas antes del acontecimiento para lucir el vestido que tienen pensando ponerse.

Así pues, esto ha sido siempre objeto de debate en las redes sociales. Con la 95.ª edición de los Premios Óscar, como era de imaginar, esta discusión sobre la delgadez visible entre las invitadas ha dado de que hablar y el ejemplo que más llamó la atención fue el de Salma Hayek.

Aunque en el vídeo publicado por la actriz se la puede ver comiéndose un sándwich, apuntando que "lo primero es lo primero", refiriéndose a la comida, varios han sido los que opinan que la actriz ha adelgazado.

Sobre este tema también ha querido hablar Jedet. Ha sido a través de sus historias de Instagram donde la actriz ha expuesto una opinión personal en la que reflexiona sobre la alfombra roja.

"Los looks de los Oscar 2023 muy bonitos. Todo el mundo muy guapo pero... una pregunta: ¿soy la única a la que le parece que las mujeres en Hollywood están perdiendo muchísimo peso? Es como si todas hubieran decidido perder muchísimo peso a la vez y nos estuvieran imponiendo un nuevo canon estético", apunta la modelo.

"De un año para otro la diversidad en cuanto al peso se ha ido esfumando y a mí esto me preocupa. Me preocupa porque, sin ir más lejos, el otro día tuve una prueba de vestuario en París en la que no había ropa para mí porque mi cuerpo no entraba en las sample sizes, es decir, las tallas de muestrario", continua Jedet, hablando sobre esta experiencia personal en la que se ha visto condicionada por esos "cánones de belleza" que apunta.

La de Girona comenta que el consejo que le dieron desde esa firma es que, para la próxima vez, su equipo "avisase con antelación para poder conseguir 'tallas especiales'".

"Me sentí fatal. Soy una persona con TCA y parece que en el mundo de la moda y el cine se está volviendo a exigir que para ser guay seas de la talla cero. Algunos quizás no lo vivisteis porque sois más jóvenes, pero yo crecí viendo a Paris Hilton, Nicole Richie, Lindsay Lohan, Britney... Todas perdieron peso drásticamente para encajar en un canon que imponía Hollywood en los 2000 y que está volviendo", prosigue con su reflexión, en la que asegura que durante su adolescencia estaba "traumatizada por tener sobrepeso" y que debido a ello desarrolló "bulimia a los 14 años".

Así pues, Jedet apunta que le preocupa que este escenario "esté volviendo" y apunta que "Tiktok está lleno de videos que te enseñan a perder peso". "Que no os engañen. No existen los milagros. Los famosos que están perdiendo peso tan drásticamente de forma tan rápida no solo lo hacen comiendo sano y entrenando. Se pinchan medicamentos como yo misma estaba haciendo para dejar de comer y esto no creo que sea sano amigas" concluye en su reflexión.

Asimismo, la influencer ha compartido también en sus historias las declaraciones que ha ofrecido la actriz Jameela Jamil, que van acorde al mensaje que ha expuesto ella.