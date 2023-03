Los vecinos de Valencia del Ventoso, en Badajoz, están cansados de no poder utilizar el agua que sale de los grifos de sus casas. Por ello, tras llevar desde el pasado mes de noviembre protestando, han decidido contactar con Espejo Público para elevar su queja y que las autoridades pongan, de una vez por todas, solución al problema.

Los habitantes extremeños han denunciado que el agua sale de un tono anaranjado y marrón, pues las casas del pueblo se abastecen del agua de un pantano que hace más de treinta años que no se limpia.

Esto supone que se incremente el número de enfermedades entre la población y que hayan tenido que retomar métodos de hace décadas para poder bañarse: "Cada vez que me ducho o me lavo el pelo, me empieza a picar, me rasco y me salen ampollas... Yo llevo tres meses con infección de orina, mujeres embarazadas tomando antibióticos, personas con problemas en la piel, con hongos...", ha destacado una de las ciudadanas.

"El agua, como tal, nunca ha sido potable, pero el pasado verano empezó a llegarnos a nuestras casas con un color que parecía chocolate y un olor insoportable, por lo que no nos podemos duchar ni hacer nada con ese agua", ha resaltado Valle.

"¡Qué barbaridad! No pueden hacer algo tan cotidiano como cepillarse los dientes usando el agua del grifo", ha apuntado Susanna Griso desde el plató del matinal de Antena 3. Por su parte, el pueblo ha pedido a un técnico que elabore un informe acerca de la potabilidad del agua de los grifos. Además, los vecinos han destacado que la Junta de Extremadura asegura que "el agua es potable y está bien".

"En el Ayuntamiento no tenemos apoyo porque la alcaldesa dice que el agua es potable. A los de Sanidad les dan los análisis y son potables, pero nosotros no podemos usar este agua porque en los análisis que hemos hecho por nuestra cuenta y sale que hay restos de animales, aguas fecales y el agua es cancerígena. Este agua nunca se ha bebido porque no es potable, la hemos usado para lavar, ducharnos... pero no es potable. Desde este verano está saliendo muy mal", ha apuntado Victoria.

"En pocos días se celebran elecciones municipales. Entiendo que los vecinos van a protestar, también, cuando voten. ¡Esto es intolerable!", ha recalcado Susanna Griso. Por su parte, desde el plató del matinal, uno de los colaboradores ha aconsejado a los vecinos que demanden al Ayuntamiento por la vía contenciosa-administrativa.