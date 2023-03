La historia de Antonio Banderas y Melanie Griffith: dos décadas de amor y unidos para siempre por su hija, Stella del Carmen

La gala de los premios Oscar 2023 ha supuesto numerosos reencuentros de las estrellas de Hollywood, pero ninguno como el que han protagonizado Antonio Banderas y Melanie Griffith, que pocas horas antes de la ceremonia se han visto como tantas otras veces.

El propio actor lo ha hecho público en sus redes sociales. "Reencuentro con Melanie. Almuerzo en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel con nuestra hija Stella", escribió Banderas en su Instagram.

Lo cierto es que la expareja se ve asiduamente porque están unidos para siempre por su hija Stella del Carmen, quien también se dedica al cine. La joven, de 26 años, ya se ha desempeñado como ayudante de dirección en los proyectos de su padre, con quien mantiene una gran relación.

Sin embargo, para el último encuentro entre Banderas y Melanie hay que remontarse a 2019, cuando tuvo lugar la presentación de Dolor y Gloria en Hollywood. Esto no quiere decir que Antonio no tenga buena relación con su exmujer ni con los hijos de esta, puesto que se lleva muy bien también con Melani, Dakota y Alexander, fruto de los matrimonios de Griffith con Don Johnson y Steven Bauer.

Un amor eterno

Los intérpretes se conocieron en 1995 durante el rodaje de Two Much y al poco tiempo se casaron. Su matrimonio duró dos décadas hasta que en 2015 decidieron divorciarse, pero siempre han afirmado mantener una relación excelente. "A Melanie la quiero muchísimo. No puedo entender mi vida sin ella. Es mi mejor amiga. No es mi mujer, pero es mi familia y lo será hasta el día que me muera", afirmó él a ¡Hola! hace unos años.

Antonio Banderas y Melanie Griffith. Europa Press via Getty Images

"Tengo la fortuna de mantener una fantástica relación con mi exmujer. Es algo muy importante para mí, porque no quiero negar o ignorar veinte años de mi vida. Me niego a meterlos en un agujero y enterrarlos. Si llego a ser centenario, será un quinto de mi vida. No, no lo voy a hacer", ha llegado a afirmar Banderas sobre su situación posterior al divorcio.

Stella del Carmen, su gran orgullo

La persona más importante en la vida de Antonio Banderas es su hija Stella del Carmen, fruto de su matrimonio con Melanie Griffith. En ella ha intentado plasmar sus grandes pasiones, como la Semana Santa de Málaga o el amor por su familia.