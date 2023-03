Zoe Bayona, de 'La isla de las tentaciones', da detalles de cuando se escapó para ver a Josué: "Me puse a correr y me caí dentro del mar"

La cuarta edición de La isla de las tentaciones estuvo marcada por varios momentos clave y uno de los que recuerdan sus seguidores es el de Zoe Bayona escapándose para colarse en la hoguera de los chicos y así reencontrarse con Josué Bernal.

La influencer nunca había hablado sobre este momento del que fue protagonista, hasta ahora. Ha sido en el pisito de Solos donde le ha contado a su compañero, Iwan Molina, y a los espectadores qué fue lo que pasó por su cabeza para cometer este acto.

"Se me cruzaron los cables y me puse modo loca. Algo me dio una pista y me puse a correr, pero había palmeras en el suelo y me caí dentro del mar", recuerda Zoe sobre su asalto en la hoguera.

La catalana asegura que "solo veía la luz roja de la hoguera" y eso le hizo seguir corriendo para que no se diesen cuenta de que se había escapado. "Corrí unos cuatro minutos, pero en la arena me costaba mucho", detalla la exparticipante.

El resto de la historia es lo que se pudo ver en el propio programa: el susto que se llevó Sandra Barneda al ver entrar a Zoe en la hoguera y cómo entre varios la sacaron de allí. "Si llego a ver otra cara de Josué, me habría soltado, pero me quedé tranquila al verle porque no tenía cara de susto", concluye