Aitana 'rescata' a Miguel Bernardeau horas antes de que Sebastián Yatra reaparezca en 'El Hormiguero'

Sebastián Yatra acude este miércoles a El Hormiguero para promocionar su último trabajo en forma de canción, Una noche sin pensar, que narra una historia alocada y de pasión sin pensar en las consecuencias.

El colombiano, de 28 años, es uno de los artistas latinos del momento gracias a canciones como Traicionera, Pareja del año o Tacones rojos, y, además, está fuertemente relacionado con Aitana, con la que se dice que mantiene un romance desde que esta pusiera punto final a su historia de amor con Miguel Bernardeau.

Precisamente el actor y la artista son este miércoles noticia, a pocas horas de la gran noche del músico en el programa de Pablo Motos, después de que Aitana 'rescatara' un recuerdo de Miguel.

La catalana ha compartido en sus stories una imagen de La última, la serie de Disney+ que protagoniza junto a Bernardeau, cuando aún eran pareja, y que se estrenó tan solo unos días antes de que se supiera que su noviazgo había terminado.

El motivo de que Aitana haya compartido esta llamativa imagen -que formó parte de la promoción de la ficción- no es otro que la banda sonora, interpretada por ella, ha conseguido un reconocimiento: el disco de oro.

Una buena noticia que, pese a recordarle a su ex, la extriunfita no ha tenido el más mínimo reparo en compartir solo unas horas antes de la importante entrevista -la primera que da el colombiano desde que salió a la luz su romance con ella- que tiene su actual chico en televisión y en la que, quizá, le pregunten por ella.

El movimiento en las redes

La teoría de que Aitana y Sebastián Yatra están en una relación coge cada vez más fuerza. Si bien sus seguidores llevan meses apuntando las evidencias que lo confirmarían, esta vez ha sido la propia cantante quien podría haber dado una pista de su romance.

La exconcursante de OT ha compartido en TikTok un vídeo en el que sale entrando en una piscina y quitándose la camiseta mientras suena Una noche sin pensar, último single de Yatra que se ha hecho viral y cuenta con un trend en dicha red social.

"Yo lo siento pero estaba muy fría", escribió Aitana junto al hashtag #unsp, iniciales de la canción que suena de fondo. No obstante, poco después de su publicación lo ha borrado.

Pese a que ya no aparece en su perfil de la plataforma, las imágenes no han pasado desapercibidas y no han tardado en llamar la atención de sus fans, quienes han afirmado que dicha piscina se encuentra en una casa del cantante colombiano.