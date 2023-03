La épica respuesta de Jorge Jurado, Currito en 'Los Serrano', cuando le informan que, "aunque no lo recuerde", salió en la serie

Los Serrano está de actualidad porque se cumplen 20 años de su inicio. La icónica y recordada serie de Telecinco lanzó al estrellato a un buen puñado de jóvenes actores. Entre ellos, el más pequeño, estaba Jorge Jurado.

El intérprete de Currito en la serie, que ahora se abre camino en el mundo de Twitch con un canal donde va camino de los 15.000 seguidores, es el protagonista de un momento viral en las redes. Y ha tenido que ver con la ficción.

"Tú no te acordarás porque eras pequeño, pero salías en Los Serrano", le informaba un usuario en el chat de Twitch. La cara de Jorge no tiene desperdicio. Tras salir de su asombro, su épica respuesta tampoco ha dejado a nadie indiferente.

"No me acuerdo. No me acuerdo de nada. Sí, sí. Prácticamente amnesia. Me acabo de quedar... bueno, da igual. Estoy flipando, pero bueno", dice, en tono irónico, Jurado. Una respuesta que ya tiene más de 200.000 'me gusta'.