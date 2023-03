Isabel Preysler sentencia a Mario Vargas Llosa con mucha ironía: "No solo he pasado página..."

El pasado 28 de diciembre salió a la luz la separación de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler y, poco después, el escritor se dejó ver por Madrid con su exmujer, con quien fue a comer a un restaurante, también junto a su hijo Gonzalo y sus nietas.

Desde entonces, el Nobel ha mostrado que la reconciliación con su familia no puede ir mejor, pues juntos han protagonizado importantes momentos como su ingreso en la Academia Francesa.

Quizá esto esté haciendo que el escritor haya vuelto en muy poco tiempo a su vida anterior a la relación con Isabel Preysler. por su parte, la socialité también sigue su camino y, tras unas duras declaraciones contra él, ahora tira de ironía para dejar claro que ha dejado la relación atrás.

"Al final, las cosas siempre pasan por algo. Yo, no solo he pasado página, sino que he cambiado de libro", es la frase de la celebrity dirigida directamente a su ex.

Hace unos días, el escritor también recibió duras palabras por parte de Julio Iglesias, exmarido de Isabel. "Esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel. Sé que se lo merece y es profundamente injusto cómo se están comportando con ella", expresó el artista en ¡Hola!