La reacción de Naomi tras no ver imágenes de Adrián en 'La isla de las tentaciones': "Espero lo peor, el meneíllo"

En la última hoguera de La isla de las tentaciones, Naomi vio cómo su novio Adrián se besó con Keyla. Desde entonces, la joven asumió que su pareja avanzaría en la relación con la tentadora.

En la hoguera emitida la noche del lunes, la valenciana iba con un pensamiento muy claro. "Espero lo peor, el meneíllo", le confesó a Sandra Barneda haciendo referencia al acto sexual. "Si así fuera, me seguiría decepcionando", continuó explicando.

La presentadora no dudó en preguntarle sobre la relación que había emprendido con Napoli, el tentador con el que le fue infiel a Adrián. "Muchas veces he querido besarlo y no lo he hecho por mi pareja. No quería cambiarle por un calentón", explicó.

Barneda anunció que no había imágenes para Naomi. "Me estaba preparando porque lo veía en las imágenes de mis compañeras con Keyla todo el rato", respondió la joven.

Naomi confesó que se rompería si viera a su pareja arrepentida por su infidelidad: "Me costaría mucho perdonarle, pero no va a pasar". Al marcharse de la hoguera, la joven expuso su suposición: "A lo mejor se la ha follado y no quieren que me dé un shock anafiláctico".