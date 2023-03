Marina y Manu protagonizan una nueva discusión en 'La isla de las tentaciones': "Otra actitud que me molesta"

Marina y Manu continuaban su historia de amor dentro de 'Villa Paraíso'. Durante el programa emitido el lunes, ambos protagonizaron una nueva discusión que pareció poner fin a su relación.

Los jóvenes compartieron una noche íntima donde hubo "tocamientos", según afirmó Marina a Sandra Barneda en la hoguera. El problema llegó cuando Miguel de Hoyos, el tentador VIP, le preguntó a Marina por esta escena.

"En mi cuarto no ha habido tocamientos, ha habido durmimientos", le dijo Marina a Miguel durante una fiesta en la villa. "A mí me ha llegado información de que le has hecho una...", le respondió el tentador refiriéndose al acto onanista.

"Pasaron cosas íntimas y se ha enterado toda la casa. Otra actitud que no me gusta", expuso Marina. "Yo solo he contado que han pasado cosas", le respondió Manu. Marina decidió poner punto y final entre ambos: "No quiero tener más relación contigo".

Al día siguiente, el tentador se disculpó: "He sido un iluso y un infantil. Lo siento, pero no lo hice con maldad". Marina aceptó las disculpas, pero no cambió su opinión: "Me alegro de que me haya dado cuenta de cómo eres aquí, porque fuera me hubiera llevado una hostia monumental".