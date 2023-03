David, el fisioterapeuta de Isabel Pantoja, responde a los rumores que lo relacionan con Anabel Pantoja

David, el fisioterapeuta de Isabel Pantoja, ha respondido a los rumores que lo relacionan con Anabel Pantoja, quien recientemente terminó su noviazgo con Yulen Pereira, su excompañero en Supervivientes.

El trabajador de la tonadillera ha contestado a las preguntas de la prensa asegurando que no ha habido ningún acercamiento con la influencer. "No tengo que desmentir nada", ha expresado a Europa press.

Para David, Anabel es "una grandísima compañera de trabajo". "¿Qué voy a contar yo que no sepáis de Anabel?", ha añadido, subrayando que no ve la televisión ni tampoco conoce a Pereira.

"No sé, es que yo no veo nada. Yo conocí a Anabel en el viaje, yo no veo la tele, te lo prometo", ha contado, dejando claro que las informaciones que circulan desde hace días son solo "rumores".

Evitando dar demasiadas explicaciones, David ha confesado, eso sí, que se siente muy afortunado de poder formar parte del equipo de profesionales que acompaña a la cantante entre actuación y actuación.

"Estoy muy agradecido, tanto por Isabel como por todos mis compañeros, y cuando Isabel me necesite allí estaré", se ha limitado a decir, sin querer profundizar en más detalles relacionados con el clan Pantoja.