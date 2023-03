Anabel Pantoja sobre Yulen: "Él con su vida y yo con la mía"

Anabel Pantoja no está dispuesta a que las informaciones o comentarios sobre Yulen Pereira afecten a la relación de amistad que actualmente mantiene con el esgrimista.

No cree que sean ciertos los rumores que apuntan a que su exnovio le fue infiel mientras ella trabajaba como ayudante en la gira americana de Isabel Pantoja ni que, como se dijo el pasado fin de semana en Fiesta, Yulen tenga un chat clandestino en el que se dedica a compartir conversaciones privadas y a menospreciarle ante la complicidad de sus amigos. Anabel prefiere creer en su inocencia, en que todo lo que se cuenta en los medios es producto de la imaginación de quien lo sostiene.

La comunicación entre ellos es fluida. Ella ha entendido que no necesita mendigar el amor de nadie y él se deja llevar en esta nueva etapa en la que su trabajo ocupa el primer lugar de su lista de las obligaciones. Pereira no quiere tropezar nuevamente ni convertirse en un personaje del corazón. Dice que está dolido con el trato dispensado y, aunque no descarta ofrecer algún tipo de explicación pública tras el escándalo, su lugar está entre floretes y sables. Cuenta con el apoyo de Pantoja y está tranquilo al comprobar que, a pesar de los pesares, no hay fisuras en su discurso.

Este fin de semana, Anabel nos hacía llegar un mensaje de texto trasladándonos sus sensaciones y sentimientos. Un escrito que levantó mucho debate porque, a pesar de la ruptura, confesó que seguían "unidos".

La influencer, en pleno apogeo mediático, ha querido matizar a 20minutos sus controvertidas palabras: "Estamos unidos, pero en contacto, hablando y para lo que necesitemos. Pero él con su vida y yo con la mía". Por el momento ambos coinciden en que estar separados es la mejor opción, aunque son muchos los que cavilan y hacen apuestas sobre el tiempo en que tardarán en reconciliarse. No todas las segundas oportunidades acaban en fracaso.