Mayte Ametlla, la cada vez más frecuente reportera de Sálvame, debutaba en el Deluxe del pasado viernes, presente en las entrevistas de José Luis 'Pinocho' y Lucía Dominguín. La nueva colaboradora del formato de prime time contaba su experiencia durante la tarde de Telecinco de este lunes, asegurando que su presencia no fue bien recibida por Lydia Lozano.

Nada más entrar en Sálvame, Lozano le ha cedido su silla en plató, lo que ha dado pie a contar lo ocurrido: "Lydia estaba un poquito más rarita, un poco más distante. Pero quizás es que no tenías un buen día". "Yo tenía muy buen día", le ha reprochado.

Ametlla ha asegurado que en maquillaje no recibió buenas palabras de su compañera, por lo que Lozano la ha tachado de "chunga": "Es mentira lo que estás diciendo". "La realidad es que, de todo el grupito, la que estuvo más a su bola y distante fuiste tú", le ha señalado Mayte.

Por su parte, Lozano no ha aceptado sus palabras. María Patiño ha salido en defensa de Ametlla, señalando que Lydia "hace burla cuando echan flores a un compañero". La presentadora ha pasado a contar lo ocurrido, desde su experiencia, en el Deluxe.

"Cuando yo me encuentro a Mayte le pregunto qué hacía allí, porque no sabía que venía. Allí ya entendí por qué Lydia Lozano le preguntaba al director sobre 'la nueva chica de la oficina'", ha desvelado. Además, la presentadora se ha mostrado molesta con Lozano: "Se centra tanto en ella que no tiene en cuenta a los demás".

Por su parte, la nueva colaboradora del Deluxe ha defendido su puesto: "Mayte no sustituye ninguna silla, a Mayte la contratan para hacer su función. Nadie sustituye a nadie".

"He pasado catorce años aquí, y catorce años allí. Durante estos años he visto pasar a miles de compañeros y he estado muchas veces en el banquillo, y a mí no me afecta en nada. A mí no me duele", ha dejado claro Lozano. Sin embargo, la reportera del formato diario ha insistido: "Eres tú la que tiene obsesión con la silla".

El resto de colaboradores, como Kiko Matamoros y Gema López, han expuesto casos en los que Lydia Lozano "quitaba" la silla del Deluxe a sus compañeros. Tras varios testimonios, la colaboradora aludida ha roto a llorar. "En la vida lo he hecho. Me habéis dejado de trepa", ha manifestado.