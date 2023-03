Aguasantas Vilches vuelve al mundo Mediaset con un puesto como colaboradora en 'Sálvame' y hace las paces con Belén Esteban

Aguasantas Vilches ha vuelto al mundo Mediaset con una aparición estrella en Sálvame. La exconconcursante de GH VIP ha vuelto a los platós por la presencia de su expareja, Manuel Cortés, en Supervivientes 2023. Además, ha limado asperezas con Belén Esteban.

"No la veía desde 2015, desde el concurso", ha expuesto Esteban al verla. La colaboradora, pese a los rifirrafes que haya podido haber entre ambas, la ha saludado de forma cordial. María Patiño le ha preguntado a la madrileña sobre la invitada: "No soy nadie para decir si puede venir o no, me parece perfecto. Si hay algo en lo que no estamos de acuerdo, lo podemos hablar".

Y es que la de San Blas es muy amiga de Raquel Bollo, algo que Aguasantas entiende perfectamente. Dejando a un lado sus diferencias, la invitada le ha pedido perdón: "Quiero pedirte disculpas por si en algún momento te ha ofendido algo que haya hecho"-

Por su parte, la madrileña ha agradecido las disculpas. "Yo soy amiga de Raquel y entiendo que hayas tenido una relación con Manuel. Con respeto podemos tener un debate corriente y yo no tengo ningún problema en hablar contigo", ha sellado la paz la tertuliana.

Aguasantas se ha sentado con los colaboradores para hablar del concurso de Manuel Cortés, su expareja: "Es muy noble, y creo que sí se está pillando por Katerina. Lo veo dolido por la traición a Alma", ha expresado su expareja desde la tertulia de Telecinco.

En cuanto a la protección entre hermanos, Aguasantas ha insistido que se debe a que "él está soltero". Tras su intervención, Sálvame le ha ofrecido un puesto como colaboradora y comentarista habitual de Supervivientes desde el plató, y ha aceptado, ilusionada.