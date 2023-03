Uğur Aslan, conocido en España por su papel como Zehir en la telenovela Kara Sevda, está pasando actualmente el peor momento de su vida. Y es que el actor turco ha perdido a su hermano, sus sobrinos y su tía a raíz de los terremotos de Turquía del 6 de febrero.

La familia del intérprete vivía en Hatay, una de las zonas más afectadas por los seísmos. Según comunicó Aslan horas después de la tragedia, sus familiares quedaron sepultados por los escombros de las viviendas. En un principio, se creía que podrían llegar a ser rescatados. Sin embargo, poco se pudo hacer por ellos.

"En realidad, estamos todos muertos. Algunos de nosotros estamos bajo los escombros, algunos estamos por encima de ellos...", ha escrito el actor en su perfil de Twitter tras confirmarse la trágica noticia.

Aslında hepimiz öldük. Kimimiz enkazın altında kimimiz üstünde…… — ugur aslan (@pasamsin) March 2, 2023

Del mismo modo, el protagonista de la famosa telenovela ha querido mandar un mensaje de solidaridad. "Al que aumenta los alquileres y saquea los alimentos se le ennegrece el corazón. Basta, no pisoteéis más nuestros cadáveres", ha escrito, pidiendo que la gente no se aproveche del dolor ajeno.

Pero Uğur Aslan no ha sido el único actor que ha sufrido a raíz del seísmo. Çağrı Çıtanak, quien interpretó a Ferit en Love Is In The Air, ha perdido a su madre. "Perdimos a nuestra madre", confirmó Başak Gümulcinelioğlu, su esposa y también actriz.