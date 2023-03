Sálvame ha comenzado la semana con nada menos que las primeras declaraciones oficiales de Yulen Pereira tras su ruptura con Anabel Pantoja. Si bien la sobrina de la tonadillera ya ha hablado de la separación en varias ocasiones, el esgrimista no había hablado con la prensa hasta ahora.

Ha sido Pipi Estrada quien ha conseguido el encuentro con el exsuperviviente, precisamente en una competición de esgrima en Budapest. Si bien el ya exnovio de Anabel se ha prestado a hablar con el periodista, lo cierto es que, sin el micro delante, el deportista ha expresado más detalles.

"Me encuentro con a un Yulen distante y tenso", ha expresado Pipi en Sálvame. "Cuando me vio se sorprendió", ha asegurado el periodista. Sin embargo, en un primer momento el esgrimista se mostró cordial y le dedico buenas palabras a Anabel: "Le deseo lo mejor".

"Ella ha sido muy importante en mi vida. Y no vamos a llevarnos mal", ha asegurado el esgrimista ante las preguntas del periodista.Sin embargo, off the record el exsuperviviente ha mostrado otra versión de cómo vive la ruptura.

"Ver tu cara en una revista, que digan que has sido infiel hace tres meses... Hay cosas que superan los límites", ha explicado el deportista, quien ha negado haber tenido algo con la modelo Melania Puntas. Además, ha dejado caer: "Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos"