El asesinato de Marta del Castillo es uno de los crímenes más horribles de nuestro país. No solo por haberle quitado la vida a la joven de 14 años, sino porque, desde el 24 de enero de 2009, los autores del asesinato guardan silencio acerca del lugar en el que se encuentra su cuerpo, lo que para la familia supone un dolor aún mayor al no poder tener un lugar en el que llorar a Marta.

La pasada semana, Antonio del Castillo, denunció la pasividad de las autoridades ante un nuevo hallazgo que él mismo había hecho: mediante el estudio de las declaraciones de Miguel Carcaño, podría haber encontrado el lugar en el que enterraron a su hija. Así, el padre de la víctima decidió publicar el lugar en su cuenta de Twitter y anunció que, ante la pasividad de la Guardia Civil y de la Policía, él mismo se pondría manos a la obra para afirmar o descartar la presencia del cuerpo.

Este lunes, En boca de todos ha hablado en directo con Antonio del Castillo, que ha comentado las pistas que le llevaron a pensar que el cuerpo de Marta podría estar enterrado en el lugar que publicó y del que informó a las autoridades.

Hace más de 6 meses, me prometieron que sería el CNP quien mirara esto con discreción a día de hoy la palabra dada vale lo que vale. Ya me encargo yo.

El sitio no se mira porque si, muchos indicios. pic.twitter.com/K5d8bgmEfz — Antonio del Castillo (@kastillo62) March 10, 2023

"Hay algo circular de hormigón al lado de la zanja y yo he estado mucho tiempo mirando mapas de la época en las que todo coincide con ese punto. Esa zanja lleva allí desde antes de 2008 y Miguel Carcaño ha dado esta pista. También hay palmeras, una gasolinera y luces rojas, datos que también describe Carcaño", ha asegurado Antonio.

De la misma manera, el padre de la joven ha destacado que esta localización es exactamente igual a como la describió Carcaño: "Le dije a la Policía que ese sitio correspondía con todo lo que se había descrito y que iba a mirar allí. Ellos me dijeron que lo iban a hacer ellos y me dieron su palabra, por lo que yo esperé. Pero ha pasado el tiempo, he preguntado y después de seis meses he visto que no se ha hecho nada".

"Yo fui con mis hermanos a cavar con palas y todavía no había nada sembrado y estaba limpio. Cuando empezamos a cavar había piezas de yeso, algo que el terreno no lo da y con lo que se supone que taparon el cadáver de mi hija. En su declaración, Miguel dijo que no sabía si era yeso o cal, pero sabe que echaron un polvo blanco. El problema ya no es ir a cavar, es que la Policía no ha cumplido su palabra", ha agregado Antonio del Castillo.