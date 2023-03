La ruptura de Shakira y Gerard Piqué sigue dando mucho que hablar. La cantante no duda en continuar cargando contra su expareja y, en esta última ocasión, lo ha hecho durante su participación en El show de Jimmy Fallon.

"Lo que pasa con la canción es que se ha convertido en una especie de himno para tantas mujeres. He tenido un año muy duro después de mi separación y escribir esta canción ha sido muy importante para mí. Ha sido una forma sana de canalizar mis emociones. Tengo una hermandad de mujeres que han pasado por las mismas cosas que yo he pasado, que piensan como yo pienso, que sienten como yo siento, que tuvieron que aguantar tanta mierda como yo", destacaba Shakira.

Por su parte, desde el plató de El programa de Ana Rosa, los colaboradores del Club Social no han dudado en comentar la actuación de la colombiana. "Es un temazo y el show es la bomba. Es un éxito internacional", ha destacado Ana Rosa Quintana.

La cantante interpretó su Sesión 53 junto a Bizarrap y delante de sus hijos, algo que ha sido muy criticado por parte de la sociedad. Sin embargo, Joaquín Prat ha explicado: "Yo no sé si es oportuno lo de los hijos, pero es cierto que chavales de su edad y más pequeños se saben la canción perfectamente, de pe a pa".

"Si a los niños se les ha explicado bien, distinguen lo que es la realidad de la ficción. Es como un padre que es actor y se muere en una película, que no es verdad, es en el cine, pues esto es lo mismo", ha recalcado la presentadora de Telecinco.

Alessandro Lecquio, que siempre se ha mostrado muy crítico con que la cantante utilice las letras de sus canciones para cargar contra el exfutbolista y su nueva pareja, Clara Chía, ha señalado: "A mí Shakira me encanta, pero está haciendo bandera de una ruptura, que es algo por lo que ha pasado la mayor parte de la población. Las traiciones y las rupturas no tienen nada que ver con el hecho de ser hombre o mujer, son circunstancias de la vida. No estoy de acuerdo en decir que estas cosas duelen más a las mujeres que a los hombres".

"Cuando ella se fue con Piqué, él estaba a punto de casarse con otra señora y se le quitó. Ahora va de feminista. Ella fue la otra", ha agregado el conde que, además, ha vuelto a criticar que Shakira cargue contra Clara Chía en sus canciones: "A lo mejor ella también le rompió un proyecto de familia a Nuria Tomás".