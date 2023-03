El cairn terrier, un alegre y pequeño perro  que necesita mucho ejercicio 

Junto al scottish terrier, el sky terrier, el dandie dinmont terrier y el west highland terrier, los cairn se desarrollaron en las Tierras Altas de Escocia, y cuya función principal era la de mantener alejados de las granjas a roedores. Ya os contamos en la ficha del scottish terrier que inicialmente estas cinco razas estaban englobadas en una sola, pero con el surgimiento de los organismos cinológicos del siglo XIX, se vio necesario y justo otorgarles categorías diferentes como razas individuales ante las grandes diferencias que mostraban en su aspecto y también con variedades en su carácter.

El cairn terrier, dentro de este grupo de terriers de pequeño tamaño, es conocido como “el bárbaro innato, intrépido y desaliñado”, tal como lo definían ya en 1937. Su nombre, cairn, es una palabra procedente del gaélico escocés que hace alusión a los montículos de piedras que se utilizaban como marcadores de caminos o puntos de interés. No se sabe, sin embargo, si el nombre se debe a la semejanza del pelaje del cairn terrier con el aspecto de estas piedras amontonadas o si alude a que eran, y son, refugio de ratas y ratones y probablemente los cairn terrier destacaban introduciéndose y trepando para echar a estos animales de su interior.

Sin duda, el cairn terrier más famoso del mundo y por el que muchísima gente conoció a esta inteligente y curiosa raza fue Toto, el compañero canino de Dorothy (Judy Garland) en El mago de Oz, el clásico de cine de 1939, y que interpretaba una hembra llamada Terry.

Excavadores compulsivos

Un cairn terrier bien socializado y con la debida educación, se considera un compañero canino cariñoso, extremadamente alegre y muy inteligente, con gran predisposición para el entrenamiento y, por consiguiente, para realizar actividades y deportes caninos.

Sin embargo, cabe señalar que es una raza dura, de carácter firme, que no tolera el castigo ni una educación ambigua. Expertos y convivientes con cairn terriers advierten que es una raza que puede llegar a ser extremadamente sensible ante un trato indebido y que tomarán una gran distancia emocional y física si no se encuentran en un ambiente adecuado, lo que requerirá la ayuda de educadores caninos para restablecer el vínculo.

Por esta misma razón, y aunque se consideran, a grandes rasgos, razonablemente tolerantes con los niños, se recomienda que haya supervisión por parte de adultos en la interacción con niños muy pequeños que aún no interpreten adecuadamente el lenguaje canino y puedan lastimar al animal sin querer, causando consecuencias de resquemor que pueden entorpecer la convivencia.

La raza fue desarrollada para poseer unas patas delanteras especialmente fuertes y con unas almohadillas muy gruesas, lo que le proporcionaba grandes ventajas para excavar en las madrigueras. Todos los organismos caninos advierten, en sus perfiles de la raza, que las líneas modernas de cairn terrier siguen teniendo esta tendencia natural e instintiva para cavar, lo que significa que debe protegerse o renunciar a alguna parte del jardín, si se dispone de él. Su nivel de desprendimiento de pelo y muda es muy escaso, por lo que necesitan pasar por peluquería canina especializada de vez en cuando para retirar el pelo muerto y proteger su piel.

Para ampliar información o contactar con criadores en España, recomendamos acudir al Club Español de Terriers. Sugerimos, sin embargo, que se valore la adopción responsable y aunque no hay bolsa de adopción de cairn terrier, debido a que se trata de una raza muy minoritaria con pocos ejemplares, se puede acudir a redes de difusión como SOS Fox y Terriers de España en busca de un perro terrier puro o mestizo que se convierta en el compañero canino ideal.