Carla Barber se sincera tras su ruptura con Joseph Rodríguez: "Lo peor ya pasó hace muchos meses"

Hace unas semanas, se especulaba que la relación entre Carla Barber y Joseph Rodríguez había llegado a su fin. Con el fin de zanjar las polémicas en torno a su relación, este viernes la propia modelo confirmó su ruptura en sus redes sociales.

"Hace unos meses tomé la decisión más difícil de mi vida y puse fin a la relación sentimental en la que me encontraba", afirmó en un story. Asimismo, la canaria dejó claro que tanto ella como su expareja mantendrán una buena relación por el bien de sus hijos, Bastián, su primer hijo, y Romeo, de quien todavía está embarazada.

Lo cierto es que no han sido unos meses fáciles para la cirujana. Tal y como ella misma desveló, hace meses que no está con el padre de sus hijos. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la influencer ha decidido hacer pública su separación.

'Story' de Carla Barber. INSTAGRAM

Tras conocerse la noticia, la joven recibió un aluvión de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. Ante esto, la madre de Bastián decidió sincerarse con sus fans. "Gracias por todos vuestros mensajes llenos de apoyo y cariño. No os preocupéis porque ahora estoy bien, muy bien. Lo peor ya pasó hace meses", expresó en un story.

Al parecer, Carla Barber ya tiene superada esta crisis y, ahora, se encuentra centrada en su vida profesional y personal. "Actualmente me siento tranquila, feliz y en paz. El tiempo pone todo en su lugar", reconoció la futura madre de Romeo.