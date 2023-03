El metro de Barcelona estrena vagones más cómodos y accesibles en la L3 

🚇 Dia històric per @TMB_Barcelona! Ja circula el primer tren de la sèrie 7000 a la L3.



Forma part d’una comanda de 50, la més gran de TMB, que n’inclou 24 de la sèrie 8000 per la L1.



Cotxes més còmodes, eficients i accessibles per seguir fent funcionar la Barcelona del metro. pic.twitter.com/0Fwpg4iIA5