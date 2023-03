Una 'tiktoker' narra en 'Espejo Público' su experiencia después de que un ladrón le devolviera su móvil por ser simpática con él

El transporte público puede convertirse en uno de los lugares más inseguros para los viajeros que, cada día, se trasladan de un sitio a otro y siempre tienen que estar pendientes de los ladrones que buscan arrebatarles sus pertenencias.

Este lunes, Espejo Público ha mostrado el caso de Vicky, una joven que viajaba en el metro de Madrid. Tal como narra en uno de sus vídeos de TikTok, ella viajaba de pie y colocó su teléfono móvil en el bolsillo del abrigo que, sin cerrar y a la vista de todos, se convirtió en un objetivo fácil para los ladrones.

Así, cuando la joven iba a salir del vagón, un hombre se apartó y ella le dijo: "Muchas gracias, que tenga un buen día". Tal fue la simpatía de Vicky que el hombre, que le había robado el móvil, salió tras ella para devolverle el dispositivo señalando que se lo había quitado, pero al ver su amabilidad, se acabó sintiendo mal: "Te lo iba a robar, pero es que me has caído tan bien, que no podía. Lo siento".

@ocean.vicky la trama de mi vida cada dia es mas surrealista ♬ sonido original - Bambi 🦌

Durante su conexión con el matinal de Antena 3, Vicky ha comentado que se quedó en shock ante el gesto del ladrón y que no fue capaz de darle las gracias, pues tampoco sabía si tenía que estar agradecida por haberle devuelto algo que era suyo: "Me quedé congelada, con el móvil en la mano, viendo cómo se marchaba".

"Era un hombre muy normal, en la media. Me pareció amable porque me había dejado pasar y dije 'bueno, pues voy a ser amable yo también'", ha apuntado Vicky, entre risas. "Me tiré cinco minutos riéndome yo sola en la calle y la gente debió pensar que estaba loca".