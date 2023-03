coscu comete un delito: q participe de la velada no es nada 🥰😳💗💫🎉

Abby da una opinión válida sobre un tema: ☠️💀💀q no participe☠️💀☠️

Las pibas no pueden tener voz, ideas y opiniones, mejor calladas para todos ustedes. Mientras tanto se abrazan con abusadores, asco https://t.co/24JpqEdvz4