Khloé Kardashian da a conocer el verdadero motivo por el que comenzó a ir al gimnasio

Khloé Kardashian —modelo, empresaria, influencer, socialité y estrella de los realities que protagoniza su familia— sabe en el momento exacto en el que el gimnasio se convirtió como en una segunda casa para ella. Es cierto que para ello es imposible no haber tenido todo el tiempo que da el privilegio de no preocuparse por el dinero, si bien en su caso la fecha es clara: el año 2016.

Tras siete años de matrimonio, fue entonces cuando se divorció de manera oficial del exjugador de la NBA Lamar Odom. Necesitaba tener la mente despejada y no pensar tanto, así que, como no se le ocurrió otro modo, se decidió por encerrarse a hacer ejercicio como una forma de mantener el control sobre sí misma.

En una reciente entrevista que ha concedido a la revista InStyle, la hermana de Kim Kardashian lo ha reconocido abiertamente: "Lo cierto y verdad es que la razón por la que acabé recurriendo al gimnasio fue por mi divorcio. De verdad que no sabía qué hacer en ese momento. Por supuesto, al principio tienes que superar esa barrera de que es algo difícil y, sobre todo, tan nuevo para ti. Pero yo me sentía realizada".

Eso lo explica bajo la idea de que se autoconsidera "una fanática del control", si bien es consciente de que "en la vida no podemos controlarlo todo". "Pero sé que del gimnasio saldré con lo que ponga de mi parte en él. Y estoy orgullosa de eso, porque me encanta tener ese control", ha dicho.

Aunque además "luego está la liberación". "Si estoy teniendo un día realmente malo, voy al gimnasio. Puede que no quiera ir, pero acabo yendo y, justo cuando termino, ya me siento mucho más ligera. Jamás me he arrepentido de ir a entrenar. Al contrario, me he arrepentido de dejarlo para otro día o de darle la botón de repetición", ha especificado.

Finalmente, Khloé ha opinado que lo primero es "escuchar a tu cuerpo" porque "nadie te va a presionar", por lo que principal es "escucharte a ti misma y saber cuándo estás de verdad cansada en lugar de bsucar excusas". "Y claro que el comienzo es lo más difícil, esas tres primeras semanas son el mayor desafío. Pero una vez que superas eso sientes que todo encuentra su propio ritmo", ha zanjado.