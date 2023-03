Iker Jiménez ironiza sobre las cuotas de paridad y el feminismo: "A mí, a Iker el facha, eso no me convence"

El presentador de Cuarto Milenio, Iker Jiménez ha dedicado el mónolo final de su programa a la división que existe dentro del movimiento feminista y a criticar algunas medidas del Gobierno, como la obligatoriedad de paridad entre hombres y mujeres en algunos supuestos.

El presentador ponía como ejemplo a su propia familia. "Se habla de paridad, de cuotas, y yo a mí, a Iker el facha, eso no me convence porque he pensado por ejemplo en mi hija, yo creo que a ella no le gustaría que le diesen un trabajo por cumplir una cuota, por ser mujer", decía el presentador.

"Le gustaría que se lo dieran por sus méritos, al igual que a mí no me gustaría que me lo dieran por el simple hecho de ser hombre, de medir 1'80 o de haber nacido en Vitoria", seguía ejemplificando Jiménez.

El presentador criticó incluso a quienes se suman a estas medidas, haciendo ver que lo hacen porque es lo políticamente correcto o para evitar polémicas. "Creen que al menos así no les van a dar ciertos palos, y esto en ámbitos de la política o los medios de comunicación en esencial, pero a mí eso no me convence", aseguraba.

Iker Jiménez justificó además una crítica que según explicó le hacen a Cuarto Milenio: "Me dicen que solo traigo a hombres al programa". "¿Hay algo que importe más que el contenido? Cuando elegimos a las personas que vienen aquí nos importa un pito su género", decía el presentador.