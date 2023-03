La indignación de Nuria Roca al conocer la existencia de la paella cheeseburguer: "Es terrible"

Algunos cocineros suelen sacar a relucir sus dotes culinarias combinando recetas y, en ocasiones, suelen ser un completo caos y otras una delicia para el paladar. Este domingo en el programa La Roca, cuando Nacho García ha rescatado un clip en el que se presenta un curioso plato que no ha hecho mucha gracia a Nuria Roca.

"Antes de irte, quiero que veas el vídeo de la paella", expresó el humorista, quien sabía de antemano que la combinación de alimentos no tendría la aprobación de la valenciana.

En el clip se ve a una clienta degustando un plato llamado 'Paella cheeseburger', ofrecido por un restaurante de Miami administrado por españoles. "Paella de hamburguesa o arroz en paella. Esto está buenísimo", comentó la consumidora, quien no sabía exactamente cómo nombrar esta comida.

Sus compañeros de plató empezaron a bromear con que la combinación tenía muy buena pinta. "Nunca nos has hecho una de estas, Nuria", expuso uno de los colaboradores del programa, mientras que otros afirmaban, a modo de chiste, que la presentadora se estaba mareando al ver aquella combinación culinaria.

"¿Está buenísima? Pues ponle callos también", fue la indignante reacción de la colaboradora de El Hormiguero. Lo cierto es que la pareja de Juan del Val es nativa de Valencia y, para ella, el concepto de "paella" dista mucho de lo que vio en el vídeo.

"No le llames paella. La paella es paella", prosiguió Roca, dejando claro que no daba su aprobación a ese plato. Asimismo, la presentadora rememoró la "paella más extravagante" que había visto en su vida. "Fue en Inglaterra. Era una paella con huevos fritos y huevos duros", recordó, y añadió: "Pero lo de la hamburguesa es terrible. La única manera de que se me pase el disgusto es yéndome a Valencia".