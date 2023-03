Las desconcertantes indirectas románticas de Anabel Pantoja ¿hacia Yulen?

Anabel Pantoja y Yulen Pereira rompieron su relación pocas horas después de que la influencer regresara a España de la gira americana de su tía.

20minutos confirmó que fue el esgrimista el que pronunció la palabra maldita. No se presentó en el aeropuerto para recoger a su novia y, cuando ella le preguntó si le había echado de menos, él le respondió: 'no, y no quiero seguir contigo'. Unas palabras que sonaron como cuchillos atravesando un corazón en punto muerto. Anabel no pudo seguir hablando ante la frialdad de ese con el que lo compartía todo. O casi todo.

Anabel no tuvo tiempo para llorar. Cogió un par de trapos, los metió en sus maletas y llamó a su madre. A Merchi le contó que Yulen le había dejado y que necesitaba refugiarse en Sevilla, con sus amigos y sus familiares más cercanos.

Han sido ellos los que le han abierto los ojos haciéndole ver que Yulen llevaba surcando otros mares, pero que había optado por esconder sus verdaderos sentimientos para sacar el mayor rédito económico posible, colocando, por ejemplo, a su madre en la actual edición de Supervivientes.

Ahora, días después de la tormenta, la calma ha llegado a su vida. De nuevo en Canarias, donde reside desde hace años, Anabel parece mandar señales que denotan que aún no se ha olvidado de su ya expareja. Por ejemplo, con el último trabajo deportivo del esgrimista, que no ha salido como a él le hubiera gustado, pero que la influencer no ha dudado en comentar: "Ha ganado para nosotros", ha escrito en un directo del deportista.

Además, Anabel asistió a un concierto de Quevedo, desde donde se grabó cantando algunas letras que recuerdan a la situación por la que ella está pasando ahora tras su ruptura. ¿Se dirige a Yulen Pereira?, se preguntan varios seguidores y medios que cubren la actualidad rosa.

En su Instagram también ha añadido publicaciones con canciones del cantante canario y un halo de melancolía. "Pero te sigo pensando...", suena en su móvil en la voz de Quevedo.