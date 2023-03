Las personas tóxicas, según Eva Soriano

"¿Cómo detectas a una persona tóxica? Pues yo tengo algún que otro truqui. Por ejemplo, esas personas que te dicen 'es que no lo puedo evitar, es que soy supersincero'. Pues evítalo. Analizas lo que vas a decir, compruebas si alguien te ha pedido la opinión, lo juntas con todo el sentido común, con todo el cariño del mundo y te lo metes por...". La risas resuenan en el plató. Es un fragmento del monólogo con el que Eva Soriano abre la segunda entrega de 'Showriano', su programa en solitario en Movistar Plus.

Está haciendo un humor sobre esas personas que se escudan en el "yo siempre digo la verdad" como arma arrojadiza para justificar cualquier dardo. De hecho, esta frasecita es habitual en los espacios del comentario del corazón o del juzgamiento del reality show. La sinceridad se manosea hasta cambiar su significado. Lo llevamos escuchando años, constantemente. Tanto que algunos se han creído tal razonamiento. Y lo repiten con una sonrisa grande en la boca.

Pero, de repente, aparece Eva Soriano actualizando el humor en la tele. Y triunfa, pues está quitando polvo a cánones que se repetían en los medios de comunicación clásicos como consigna para subir la audiencia. Eslóganes que, encima, valían para limpiar cualquier posible cargo de conciencia.

Ya no nos creemos las perversas coartadas de los adictos al "¡nunca miento!" para acreditar cada uno de sus critiqueos. Daños colaterales: los programas del corazón están perdidos: sus argumentos para sentar cátedra sobre las personas ahora no se sostienen. La audiencia no comprende la moralina de predicar cómo es la forma correcta de vestir, querer o sentir de las personas, según su género, sexualidad o estado civil. Los hombres solos siempre son unos "galanes" o "solteros de oro", mientras que las mujeres solas "no encontraban la estabilidad emocional". Clichés nocivos que alimentaban el morbo de la prensa del corazón, pero que las nuevas generaciones parecen contestar con espíritu crítico. No los compran. No los van a permitir.

La audiencia de mañana y de hoy ya habla el idioma de Eva Soriano, aunque las televisiones tradicionales todavía no quieran darse cuenta. Su comedia es la de todos. Porque cuenta con la cultura de la que venimos y, a la vez, la sensibilidad en la que estamos. Incluso entiende cuando lo más honesto es tomarse poco en serio. Cosa que también tardaron en aprender los del crear espectáculo malmetiendo en las miserias ajenas.