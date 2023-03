Arévalo estalla por los comentarios sobre el vídeo con su nieta: "Es infame que hayan dado a entender que era un ligue"

Hace unos días, el vídeo de TikTok que el humorista Paco Arévalo protagonizó junto a su nieta fue uno de los temas más comentados en las redes sociales.

En él, Ana y su abuelo aparecen en una cocina mientras preparan una paella. Tal y como se ve en las imágenes, ambos muestran una lógica complicidad, algo que fue aprovechado para hacer insinuaciones y comentarios ofensivos sobre cuál era la verdadera relación de ambos.

La nieta del cómico ya salió al paso de estos, visiblemente molesta: "Ese vídeo soy yo con mi abuelo. Es mi abuelo, Arévalo. Me dio por curiosear un poco en los comentarios y me he dado cuenta de por qué la curiosidad mató al gato", indicó. "He salido con ganas de vomitar y con el estómago revuelto. Tenéis la mente podrida. Si no sabéis, informaos antes de hablar, porque sí, es mi abuelo", concluyó.

Este lunes, el cómico habla para la revista Pronto, donde también arremete contra todos aquellos haters que han querido ver algo donde no lo hay.

"Es infame que hayan dado a entender que mi nieta era un ligue", ha estallado. "Hay gente muy mala en este mundo", se lamenta, desvelando que a Ana "le ha dado un sofoco de miedo". "mi nieta ha llorado mucho estos días, le costó reponerse".