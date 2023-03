Chanel aclara su relación con la prensa y habla de su esperado disco: "Si lo lanzo y no sale bien, lo habré dado todo"

Después de un tiempo de silencio, y los rumores que señalan que tiene mala relación con la prensa, Chanel Terrero quiso enfrentarse a las preguntas de los reporteros en un reciente acto.

Así, y en declaraciones a Socialité, la representante de España en Eurovisión 2022 aclaró cuál es realmente su relación con los medios y puso el foco en que, entre "lo que se diga y lo que es real, hay que hacer un filtro".

"Si hablas con las personas con las que yo hablo directamente, te dirán que no hay ningún de malentendido ni de relación rara", expresó la catalana.

"Si hay algún tipo de duda, que hable conmigo, porque conmigo se puede hablar siempre", quiso zanjar la intérprete de SloMo.

Sobre su exitoso año 2022, que, sin embargo, no dio como fruto el esperado disco del que tanto se habló, desveló: "Todas las personas tienen una opinión y yo las voy a respetar. Yo sé mi realidad, tengo la conciencia tranquila. Hay mucho curro que no se ve, pero estoy contenta con lo que estoy haciendo, porque lo estoy liderando como yo quiero y, si lo lanzo y no sale bien, lo habré dado todo de mí", señaló la artista, que no da la espalda a ningún tipo de proyecto, aunque, confirmó, está solo enfocada a la música.