Los empresarios vaticinan una caída en la creación de empleo: el 62% de los directivos descarta aumentar su plantilla en 2023

La crisis energética, la escalada de la inflación y los tipos de interés al alza dibujan un escenario complicado para los ciudadanos y las empresas españolas, hasta el punto de que el 85% de los directivos califican la situación económica del país como regular, mala o muy mala, según el informe 'Perspectivas España 2023' realizado por KPMG y la CEOE.

A pesar de ese dato, siete de cada diez empresarios asegura que la situación de sus compañías es muy buena y, además, espera que sus ventas aumenten a lo largo del año. Asimismo, la mitad indica que invertirá más. Este incremento, no obstante, no se trasladará en la contratación de nuevos trabajadores: el 62% de las organizaciones no tiene previsto aumentar su plantilla.

En 2022, el 46% de los empresarios consideraba que el número de trabajadores en nómina aumentaría, pero ahora este porcentaje se disminuye al 38%. Por su parte, un 12% confiesa que tendrá que reducir su plantilla, mientras que el 50% la mantendrá igual.

Además de las previsiones correspondientes a la contratación laboral, más de la mitad de los directivos (59%) asegura que su organización tiene dificultades para incorporar el talento que necesita. Ante esto, un 65% reconoce que la escasez de talento pone en riesgo sus objetivos de negocio.

Los encuestados indican, sin embargo, que la atracción y la fidelización del talento se trata de uno de los principales retos en los próximos tres años (57%) y casi la mitad (49%) sitúa este ámbito entre sus prioridades estratégicas para 2023.

En este sentido, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido en la necesidad de impulsar medidas de apoyo efectivas a las empresas para mantener la marcha de la economía y el empleo, así como de contar con un marco de estabilidad política y calidad normativa que genere un clima de inversión favorable.

El presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, por su parte, considera que dentro de la prudencia que exige el contexto actual las expectativas de los empresarios españoles sobre la evolución de sus organizaciones son optimistas y muestran su confianza en el incremento de las ventas, el impulso de la inversión y en el mantenimiento del empleo.

La inflación, una de las principales amenazas

Por otro lado, los empresario también han mostrado preocupación por la incertidumbre política a causa de las diferentes citas electorales que se avecinan (46%), puesto que, a su parecer, pueden poner en riesgo la economía. Así, un 36% sitúa los cambios regulatorios entre las amenazas para su negocio.

Pero esta no es su única inquietud: los efectos de la inflación se sitúan como uno de los problemas más temidos. Y es que un 69% de los directivos asegura que el alza de los precios ha tenido un impacto alto o muy alto en los márgenes de beneficio de su organización y un 54% considera que es uno de los principales peligros para la economía española a corto plazo.

Por ello, más de la mitad de los encuestados (52%) ha modificado sus precios para reflejar el aumento de los costes y un 31% prevé hacerlo en los próximos doce meses, lo que se traduce en que más del 80% han subido los precios o lo harán próximamente.

De la misma forma, un 45% ha renegociado sus contratos con proveedores y un 32% tiene previsto hacerlo este año. Así, el desarrollo de medidas para mitigar inflación está entre las prioridades estratégicas del 53% de los directivos.