Aitana publica un vídeo con una canción de Sebastián Yatra y lo termina borrando

La teoría de que Aitana y Sebastián Yatra están en una relación coge cada vez más fuerza. Si bien sus seguidores llevan meses apuntando las evidencias que lo confirmarían, esta vez ha sido la propia cantante quien podría haber dado una pista de su romance.

La exconcursante de OT ha compartido en TikTok un vídeo en el que sale entrando en una piscina y quitándose la camiseta mientras suena Una noche sin pensar, último single de Yatra que se ha hecho viral y cuenta con un trend en dicha red social.

"Yo lo siento pero estaba muy fría", escribió Aitana junto al hashtag #unsp, iniciales de la canción que suena de fondo. No obstante, poco después de su publicación lo ha borrado.

Aitana via tik tok hace el trend de “Una Noche Sin Pensar”. pic.twitter.com/iktyGXeh8p — Aitanα Glob𝛂l (@AitanaGlobal) March 10, 2023

Pese a que ya no aparece en su perfil de la plataforma, las imágenes no han pasado desapercibidas y no han tardado en llamar la atención de sus fans, quienes han afirmado que dicha piscina se encuentra en una casa del cantante colombiano.

Por el momento la relación sigue sin ser confirmada por parte de los protagonistas, quienes no han realizado declaraciones oficiales. Aun así, cientos de usuarios aseguran que su relación se trata de un "secreto a voces", puesto ambos dan muchas pistas en sus apariciones públicas y sus redes sociales, donde muestran una gran conexión.

Tanto es así, que los dos artistas asistieron juntos a la boda de Lele Pons y Guaynaa celebrada la semana pasada, donde el colombiano fue uno de los padrinos. Asimismo, han sido vistos en varias ocasiones disfrutando de su tiempo libre, como en parque de atracciones o en la playa.