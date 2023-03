Tu horóscopo diario: domingo 12 de marzo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 12 de marzo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Riesgo de problemas o conflictos sentimentales o familiares en un día que se te podría complicar de forma inesperada. Debes evitar las tensiones o discusiones con tu pareja u otros familiares porque las cosas podrían ir demasiado lejos aunque eso no sea lo que buscabas. Riesgo de que los desencuentros se salgan de madre.

Tauro

El día te trae cambios inesperados y al principio te podría sentar muy mal porque las cosas no saldrán como tú deseabas, sin embargo, finalmente te acabarás alegrando muchísimo porque te saldrá un cambio inesperado gracias al cual te vas a sentir, o te lo vas a pasar, notablemente mejor. Hoy la suerte estará en lo inesperado.

Géminis

Excelente día para abrirte hacia el mundo exterior, para cultivar las relaciones de amistad, hacer reuniones o fiestas en grupo. Hoy la suerte o felicidad te llegarán gracias a las relaciones, contactos y comunicaciones. Y si te quedas en casa es un día ideal para invitar a amigos y disfrutar de un magnífico día con los seres queridos.

Cáncer

Ayer te comías el mundo y te sentías capaz de superar cualquier obstáculo, sin embargo, hoy hay mucho riesgo de que vuelvan de nuevo los bajones, tristezas o inseguridades, y que de nuevo veas los problemas como gigantescos. Además, esto estará más incrementado porque físicamente es probable que no te sientas del todo bien.

Leo

Si pones un poco de tu parte hoy puedes tener un día feliz o casi feliz junto a tu pareja o la familia y, en general, cerca de las personas que más quieres, especialmente con los hijos. Este será un día bueno para los asuntos del corazón en general y en cualquiera de sus vertientes. También tú mismo te sentirás optimista y feliz.

Virgo

Te espera un domingo feliz, pero por la tarde, no por la mañana. Comenzarás el día con mucho disgusto porque las cosas no van a disponerse del modo que tú desearías y el día te traerá cambios inesperados. Sin embargo, tras la sorpresa inicial, vas a tener una segunda mitad del día mucho más animada y feliz. Ten confianza.

Libra

La suerte estará contigo y hoy te espera uno de esos días que tanto te gustan en donde reina la paz y tu alma descansa junto al calor de tus seres más queridos. Sin duda un día feliz junto a las personas que más quieres, con un predominio de las alegrías y placeres, ideal para relajarte y cargar de nuevo las pilas para la semana.

Escorpio

Por fuera te mostrarás alegre y comunicativo con tus seres queridos, sin embargo, interiormente no estarás del todo bien y te asaltarán preocupaciones o melancolía, con razón o incluso sin ella. En realidad va a ser un día agradable y positivo, serás tú quien no te sentirás bien, aunque los que te rodean quizás no se den cuenta.

Sagitario

Tu signo es uno de los más comunicativos y abiertos del zodiaco, pero hoy quizás te apetezca estar solo, necesitarás pensar y tomar decisiones relacionadas con el trabajo u otros asuntos de carácter mundano, además también te sentirás algo triste o preocupado, en muchos casos sin saber realmente por qué. Es algo pasajero.

Capricornio

La segunda mitad del fin de semana se presenta para ti más agradable o favorable que la primera. Efectivamente, el domingo será más feliz o afortunado que el sábado y en líneas generales todo saldrá como deseas. Además, tendrás noticias de algún ser querido que se encontraba bastante lejos, o incluso podría venir a verte.

Acuario

Dedicarás este día a resolver asuntos o problemas relacionados con la familia, poner paz o armonía donde antes había alguna tensión o algún conflicto y reencontrarte de nuevo con vuestras mejores esencias. Este mismo proceso también se podría dar con tu pareja, solucionando algunas cosas que dificultaban vuestra relación.

Piscis

Ten cuidado con tus finanzas, si habías planeado realizar algún gasto importante conviene que te lo pienses. Aunque ahora no te preocupen las finanzas no significa que en un futuro próximo las cosas podrían cambiar. Ten cabeza y sé prudente en lo que se refiere al dinero, tu prosperidad podría sufrir algún revés muy pronto.