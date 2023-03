El pasado martes el Congreso debatió y aprobó la toma en consideración de una proposición de ley del grupo parlamentario socialista presentada para modificar algunos aspectos puntuales de la llamada ley del 'solo sí es sí', vinculados con el rango de penas asociadas a los delitos de agresión sexual.

Esta propuesta socialista de modificación, que hubiéramos preferido haber presentado a este primer debate parlamentario de la ley con una posición conjunta entre los socios que dan apoyo al Gobierno, es una reforma necesaria, sensata y que responde a dos ejes fundamentales. En primer lugar, poner una solución legislativa que ponga fin a los efectos indeseados de la aplicación de la ley actual y, en segundo lugar, no tocar la base de la ley, es decir, el consentimiento como elemento esencial.

En este sentido, y para ampliar los dos elementos expuestos, parece evidente, y así también lo entiende buena parte de la ciudadanía, que se están dando revisiones de condenas a la baja que evidentemente no estaban en el ánimo del legislador. Conviene recordar que estas revisiones, que no son firmes, cuentan desde este viernes de una firme oposición de la Físcalía del Estado, que acaba de hacer pública una circular donde se opone a estas rebajas de penas. Este efecto no deseado que estamos viendo las últimas semanas puede añadir un dolor adicional al que ya tienen víctimas y familiares. Es por ello que, paralelamente a la acción de la fiscalía, es conveniente también actuar legislativamente y hacerlo sin tocar el corazón de la ley. Una ley que es una buena ley. Pionera en muchos aspectos, que protege a las víctimas y potenciales víctimas y que establece la unificación de los tipos delictivos. Donde antes había abuso o agresión, ahora existe agresión. Por ello, la reforma que presentamos no toca el consentimiento, ya que se actúa sobre el rango de penas.

En mi opinión es importante que el debate se establezca en unos parámetros racionales y donde podamos actuar de manera urgente. Es por ello que creo que todos estamos interpelados a que la cordura y el interés general se antepongan a posibles eslóganes o frases fáciles. La protección de los derechos de las mujeres, el feminismo activo y legislativo de los gobiernos socialistas, en este gobierno de coalición, pero también en gobiernos anteriores en solitario son una seña de identidad y una garantía. La lucha por el feminismo se centra en una acción decidida por la garantía y la ampliación de derechos de las mujeres, la protección y el combate contra todas las formas de violencia sobre la mujer. Y en eso es en lo que estamos las y los socialistas