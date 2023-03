Tu horóscopo diario: sábado 11 de marzo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 11 de marzo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy todo estará un poco "patas arriba". Te vas a encontrar un día lleno de sorpresa que te saldrá, al final, de un modo muy distinto a como esperabas o lo te hubiera gustado; también te encontrarás algunos imprevistos poco agradables relacionados con el hogar y familia. Tómalo con calma y saca provecho de la situación.

Tauro

Te espera un día armonioso y tranquilo, o en otros casos serás tu mismo quien buscarás esa tranquilidad. Ideal para pasarlo en casa junto a tu familia y seres queridos o para realizar algún trabajo tranquilo o que necesite tranquilidad. Ten prudencia con el dinero, estos días se te pueden presentar algunos gastos inesperados.

Géminis

El día comenzará bastante bien y todo irá como tú esperas o incluso mejor de lo que esperas, sin embargo, ya por la tarde o hacia el final del día te aparecerá un problema inesperado o te comunicarán alguna mala noticia que lo va a trastocar todo. Es un día de contrastes en el que te conviene estar atento ante lo inesperado.

Cáncer

Se inicia un fin de semana con grandes posibilidades para ti, ya sea desde un punto de vista material y mundano, o porque vas a gozar de un gran bienestar y armonía interior. Además, estos días, o probablemente hoy mismo vas a recibir una estupenda e inesperada noticia o te pasará algo que te va a llenar de felicidad e ilusión.

Leo

Este será uno de los signos más favorecidos por los astros a lo largo del día de hoy, en el que se te harán realidad ilusiones que desde hacía tiempo guardabas en tu pecho. Es un día favorable o bien dispuesto para las diversiones y placeres, o para que os entreguéis a alguna vocación, ya sea artística, intelectual o de otra naturaleza.

Virgo

El trabajo es lo que más feliz te hace y donde mejor te desenvuelves e incluso brillas entre los demás, y por eso mismo, como en muchos otros momentos, hoy te entregarás a tareas relacionadas con tu profesión o quizás también de carácter doméstico. No vas a tener un mal día, pero quizás te aísles un poco de quienes te rodean.

Libra

El día se presenta favorable para ti, incluso con algunos momentos felices, aunque tendrás que ocuparte de algunos asuntos relacionados con el trabajo. Es un día bueno, en general, para los asuntos del corazón, y también te irán bien las cosas si debes ocuparte de tareas pendientes o incluso te toca trabajar. Vivencias placenteras.

Escorpio

Hoy deberás elegir entre hacer feliz a tu pareja o a tus familiares, aunque tú no lo pases del todo bien; o hacer las cosas que en realidad te gustan aunque los que te rodean no tengan un día del todo bueno. Es un día agridulce porque finalmente quizás no te quede más remedio que sacrificar algunas cosas que hoy deseabas realizar.

Sagitario

Gracias a tu fe inquebrantable y a tu gran fuerza interior acabarás consiguiendo el amor de alguien que te importa mucho y llevabas en tu corazón desde hacía ya bastante tiempo. Puede ser un día muy feliz para ti, pero quizás tu dicha no dure mucho tiempo porque descubrirás que esa persona no era como tú te la imaginaste.

Capricornio

No hay nada más feliz que luchar con toda el alma por un objetivo para terminar finalmente consiguiéndolo, además, por lo general tus ambiciones no suelen ser pequeñas ni en el trabajo ni en la vida íntima. Te aproximas a lograr algo muy deseado e importante para ti, incluso podría suceder hoy mismo. Pronto serás muy feliz.

Acuario

Necesitas descansar, más incluso los nervios y la parte psíquica que tu cuerpo físico, por eso este fin de semana te va a venir como si fuera un regalo celestial. El trabajo y las tensiones te han desgastado mucho, más incluso que otras veces, pero no solo podrás descansar, sino que poco a poco las cosas te cambiarán para bien.

Piscis

Si has pensado que ya puedes disfrutar por fin de unos momentos de paz y descanso puedes ir olvidándote porque los astros te van a traer un día lleno de imprevistos, cambios y sorpresas que requerirán tu atención o te impedirán ese descanso que tanto estabas buscando, aunque esto no significa que vaya a ser un mal día.