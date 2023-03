El economista Niño Becerra alerta de la subida en los alimentos que llega: "Al menos tres o cuatro meses"

De acuerdo con las predicciones del economista Santiago Niño Becerra, los precios de los alimentos básicos van a continuar subiendo, según Huffington Post. Así lo expresó el economista el pasado mes de enero en su cuenta de Twitter, afirmando que seguirán aumentando como consecuencia de la crisis energética que sufre España.

A pesar de que los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística (INE) registran una caída mensual del Índice de Precios de Consumo (IPC), todavía no se ha visto reflejado en la cesta de la compra.

Según el catedrático, la causa de que sigan aumentando es que los costes industriales de los alimentos aún no se han trasladado en su totalidad. Según las declaraciones del experto en Catalunya Radio, la relación entre el IPC de los alimentos y los precios de la industria es clara.

1/2. Los precios de los alimentos van a continuar subiendo debido a que a los costes industriales asociados a los alimentos aún no se han trasladado en su totalidad. pic.twitter.com/o2gaR8UJJv — Santiago Niño (@sninobecerra) February 10, 2023

Si se compra un alimento con el IVA al 0%, esto no significa que cueste menos ya que la fabricación y elaboración de dicho alimento conlleva una cantidad grande de energía en procesos industriales y transporte. "Los incrementos de los costes irán imputados, al menos en parte, a los alimentos", afirmó Becerra.

Asimismo, el economista también se pronunció acerca de la ayuda de 200 euros, la cual tilda de errónea: "No me convence porque no distingue entre quién necesita de quiénes no". Según su criterio, debía haberse mantenido el IVA y tendría que haberse dado un cheque de mayor importe, "con nombres y apellidos".