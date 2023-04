Alberto Gambino: "Ahora hay mucha concienciación con las letras. Y eso es bueno"

Alberto Gambino, nacido en 1980 en Valencia, lleva prácticamente toda su vida dedicada al rap. Hace una década triunfó con Purpurina, un éxito que le pilló desprevenido y que hoy suena tanto en fiestas como en festivales musicales. El veterano músico sigue lanzando música y acaba de publicar Chancletas, un álbum en el que dice que las letras reflejan su madurez…. Aunque en su casa de discos lo siguen definiendo como "macarra".

Los viejos raperos, como los rockeros, ¿nunca mueren?Yo creo que los rockeros tardan más en morir. No sé si será por la caña que se han metido, que parece que están más en salmuera, mejor preparados.

Es usted joven, pero no es habitual ver a raperos muy mayores en escena, al estilo de los Rolling.En EEUU son más longevos. Snoop Dogg es abuelo. Los artistas que yo seguía de joven tienen diez años más que yo y pasan de los 50. Hace poco murió uno de De la Soul. Y te das cuenta de los saltos generacionales que ha habido. Y te pone en tu sitio.

¿Son sus referentes o encuentra también inspiración en las nuevas generaciones?Los raperos tenemos miedo a escuchar a las nuevas generaciones. Puedes sacar cosas buenas de ellos, en cómo llevar tu carrera, tu imagen, actualizar tu sonido… Pero las referencias que tienes cuando tienes 15 años, 20, son las que solidifican. También es verdad que yo antes escuchaba mucho rap americano. No entendía las letras en inglés. Pero cuando supe que hablaban de oprimir a la mujer, de ser un chulo, de armas… Pienso que nuestra generación eso lo cambió con un rap más sobre rimas, competición entre compañeros…

Usted tiene una peluquería. Pero en sus letras no es de meter tijera: se corta poco.La peluquería es un negocio con mi mujer. Y a mí me queda poco pelo ya que cortar… Y de las letras, no creas, ahora me corto más. De joven quería crear polémica costase lo que costase. Y la sociedad te decía que eras un burro, pero éramos todos igual de bárbaros. Pero ahora hay mucha concienciación con las letras y eso es bueno, te obliga a pulir más las cosas.

En el mundo del reggaeton se critican mucho las letras, especialmente, por machistas.Y es curioso, porque cuanto más concienciada está la sociedad, más bastas son las letras. A mí me ha gustado no cortarme, pero con un sentido. Yo puedo decir cosas muy burras, pero con pocas palabrotas.

Pues su propia discográfica lo define como macarra. Algo habrá hecho…Macarra soy. Y si miro hacia atrás, yo me veo igual, aunque algo más pulido. Sigo teniendo una rebeldía por dentro. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer.

A los 20 años se pegaba noches sin dormir de fiesta. Hoy, le toca no pegar ojo porque los niños han pasado mala noche. ¿Qué resaca lleva mejor?Las dos resacas son malas. Pero yo tampoco he sido tan, tan fiestero. Se puede caer un mito, pero en las canciones exagero algo. A veces me he encontrado con chavales que me dicen: "Gambino, vámonos de fiesta".

Estas experiencias, ¿se notan también en las letras?Sí, porque yo ya no estoy en el parque con mis colegas con los problemas que podía tener con 25 años. E igual un chaval de 20 años hoy no interpreta mis letras.

Y ¿cómo va a hacer para captar nuevo público? ¡Si se mete con Instagram y las 50 sombras de grey!Hombre, las 50 sombras ya se han quedado algo antiguas, ¿eh? Yo evito sermonear a la peña más joven, no soy nadie para hacerlo. Pero todos los problemas que yo me he 'comío' no quiero que se los coman los chavales de hoy.

Sus temas causaron controversia en su época. ‘Purpurina’ fue de los primeros temas que se hicieron virales en internet.‘Purpurina’ es mi gran amor y desamor, es mi pájaro espino. Para mí ha sido complejo de asimilar. Yo he salido del underground y ‘Purpurina’ fue un bombazo. Y hoy sigue siendo algo extraño. Llevo 13 años intentando comprender qué pasó, no para volver a repetirlo, sino para entenderlo. ¡He oído tantas cosas!

¿Cómo ve que ahora los jóvenes raperos lleguen al número 1 y llenen grandes recintos?Económicamente para ellos lo veo genial. Si es lo que buscan… Es muy complejo, pero si buscas longevidad como artista, igual no es tu época. Yo si quisiera ser número 1 tampoco es mi época hoy.

Usted viene de una Valencia que en los 90 estaba dominada por la ruta del bakalao. ¿Cómo se le ocurre ponerse a hacer rimas?Yo vengo del grafiti, de la parte artística. Y me metí muy dentro de todo el movimiento que tenía al rededor: el hip hop: el grafiti, el break-dance… Y ahí sigo.

Hace hip hop y salió del underground, pero ha sido pionero en salir de las redes para dar el salto desde a una discográfica.Pero de eso me he dado cuenta ahora. Yo siempre me he dejado fluir, siempre he ido hacia adelante y basándome en tener libertad y ser creativo. Lo demás me ha dado igual. Nunca he sido consciente, por ejemplo, de la repercusión que ha tenido ‘Purpurina’.

Pero ¡si ha llegado a ir a festivales a cantarla!Sí, y he compartido escenario con King África, que es un tío que es un crac. Pero son estos años cuando me he dado cuenta de la repercusión. Me pregunto: ¿esto lo he hecho yo?

Acaba de lanza disco nuevo. Y ha colaborado con nuevos talentos como Bejo en ‘Te doy con la chancleta’. ¿Quién se merece un chancletazo hoy?Yo creo que todo el mundo. Todos somos algo hipócritas. Y todo se puede criticar. Pero que conste que yo siempre me he criticado a mí mismo.

¿Sabe que había otro Alberto Gambino músico que se dedicaba al tango?Hace años hablé con alguien de su entorno y me confundieron con su hijo. Me decían que era muy bonito que yo siguiera haciendo música. Le seguí un poco el juego, porque estaba muy emocionado...